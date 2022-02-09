Мы запустили календарь новинок 2022: он будет обновляться, так что заходите почаще!

Календарь привязан к датам появления новых моделей автомобилей на российском рынке, при этом у каждой новинки есть ссылка, ведущая на материал с подробным описанием. Даты выхода новинок могут корректироваться, а ещё наверняка будут пока не анонсированные премьеры — изменения мы будем учитывать и поддерживать календарь в актуальном состоянии.

В последние годы российский авторынок не балует нас большим количеством новинок, но на календарь, к счастью, набралось. До экономического кризиса, разразившегося в конце 2014 года, ассортимент новых автомобилей в России мало уступал европейскому, а в чём-то даже превосходил, так как у нас предлагались невиданные в Европе американские, японские и китайские модели.

После кризиса многие марки ушли из России, в их числе Acura, Alfa Romeo, Chrysler, Datsun, Dodge, Ford, Honda, Seat, smart, но есть и такие, кто вернулся — Opel. Многие оставшиеся марки заметно сократили модельные ряды, причём не только из-за падения спроса, но и под давлением новой политики регулирования рынка со стороны правительства РФ, направленной на стимулирование производства внутри страны и вытеснение импортных моделей локализованными. Утильсбор и СПИКи сильно изменили автомобильный ландшафт России и едва ли в лучшую сторону — выбор стал меньше, а цены выше.

Разразившаяся в конце 2019 года пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и спровоцированный ей дефицит микрочипов нанесли по российскому авторынку ещё один болезненный удар. Возник дефицит автомобилей, на котором стали наживаться дилеры: за счёт дополнительного оборудования и навязываемых услуг они взвинтили цены на новые машины до полутора раз, а иногда и больше. Многим нашим гражданам, прежде считавшимся вполне успешными и состоятельными, покупка нового автомобиля, даже самого дешёвого, стала не по карману.

Пандемия, к сожалению, усилила социальное неравенство в обществе: бедные стали беднее, а богатые — богаче. Премиум- и лакшери-марки ставят рекорды продаж на фоне обеднения среднего класса, стержня любой здоровой экономики. Зато дефицитом ловко воспользовались китайские марки и оттянули на себя часть покупателей массовых европейских, японских и корейских брендов — это как раз проявление здоровой конкуренции. Более подробно со статистикой продаж за 2021 год можно ознакомиться в нашем отдельном материале.

Каким будет 2022 год в плане продаж, покажет время, а за новинками призываем следить по нашему календарю и по заметкам в разделе «Новости», где мы освещаем далеко не только российские премьеры, но и значимые, тенденциозные и просто любопытные события глобального авторынка.

