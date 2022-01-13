На газ без лишних согласований: процесс переоборудования автомобилей хотят сделать проще

Россия продолжает держать курс на газификацию автопарка страны. Однако нынешние нормы регистрации «переделок» не позволяют всем желающим быстро и без проблем перевести автомобили на альтернативное топливо. Обсуждение этого вопроса инициировали в комитете Совета Федерации по экономической политике, идею по изменению нынешней процедуры уже поддержали в Минэнерго РФ.



Глава комитета Андрей Кутепов предложил министру энергетики Николаю Шульгинову изменить нормы, касающиеся процедуры регистрации машин, переведённых на ГБО. Как сообщает «Коммерсант», он выступает за частичное исключение ГИБДД из процесса установки газобаллонного оборудования на автомобили. Речь идёт о сокращении количества согласований с ГИБДД для автовладельцев.

По словам Андрея Кутепова, в соответствии с нынешними законами, регистрация переоборудованного автомобиля занимает много времени: соответствующие жалобы поступают из российских регионов. Согласно им, подготовка необходимых для постановки такого автомобиля на учёт документов нередко может занимать до 180 дней.



Дело в том, что перевод автомобиля на природный газ является изменением в его конструкции, так что по закону требуется сначала получить разрешение на переоборудование в ГИБДД, после установить ГБО, затем пройти техосмотр и предоставить машину на экспертизу в испытательную лабораторию. Далее нужно ещё раз отправиться в подразделение ГИБДД – уже для финального оформления документов.

По мнению инициатора, необходимо исключить из процедуры первичное обращение в ГИБДД. Кроме того, Андрей Кутепов настаивает на том, что в РФ нужно увеличить число испытательных лабораторий. Их количество сократилось после ужесточения порядка экспертизы переоборудования автомобилей с 1 июля 2021 года. Сейчас в некоторых регионах РФ таких лабораторий вообще нет. Ещё одно предложение сенатора заключается в том, чтобы повысить предельный возраст автомобиля, владелец которого может получить субсидию при установке ГБО, с нынешних 5 до 10 лет.



Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, нужно отменить предварительную экспертизу и первичное согласование с ГИБДД. Но принимать соответствующее решение необходимо на уровне ЕАЭС, так как это требование содержится в техрегламенте Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств. Впрочем, он же и подчеркнул, что проблем с предварительной экспертизой, как правило, нет: на этом этапе общение с ГИБДД проходит в онлайн-формате.

Инициатива пришлась Минэнерго по душе. Отмечается, что ведомство «выступает за упрощение процедуры переоборудования в первую очередь в тех случаях, где применяются типовые решения для установки ГБО». Ещё министерство поддержало увеличение возраста тех машин, владельцы которых могут претендовать на субсидию в случае переоборудования.

