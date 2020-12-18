На М-4 не будет «тульских горок»: реконструкцию на платной трассе «Дон» завершат в 2021 году

Курортный сезон в России длится с конца весны по начало осени. В это время особенно востребованной является трасса М-4 «Дон»: по ней россияне добираются до черноморского побережья. В летние месяцы среднесуточный трафик превышает отметку в 70 тыс. автомобилей, так что любой затор на дороге может привести к многочасовым пробкам. Из-за этого госкомпания «Автодор» (занимается платными автодорогами в РФ), продолжается год за годом избавляться от узких, опасных и иных проблемных мест на трассе М-4.



Одним из таких мест пока что остаются так называемые «тульские горки». Своё неофициальное «имя» этот участок трассы в Тульской области получил из-за того, что он проходит по холмистой местности: по сути, он представляет собой серию резких спусков и крутых подъёмов. Как Kolesa.ru отмечал ранее, этот отрезок автодороги был спроектирован и построен ещё в 60-ых годах прошлого века в соответствии с нормами третьей категории, а сейчас он не справляется с нагрузкой, так как трафик в последние годы значительно увеличился.

На проблемном участке сейчас продолжается реконструкция. Как сообщает «Автодор», на данном этапе подрядчики трудятся на отрезке протяженностью 12,4 км – он проходит с 275-го по 287-ой километры. По завершению работ этой дороге присвоят первую техническую категорию: в итоге водителям здесь разрешат разгоняться до 90 км/ч.



В ходе реконструкции на участке в границах Воловского района Тульской области будут ликвидированы, собственно, «горки». Отметим, сейчас дорожники продолжают работы на продольном профиле обратного направления трассы (в сторону Москвы). Для того чтобы сгладить рельеф, на отрезке построят восемь мостовых сооружений: из них три моста пройдут через овраги, ещё один – через реку Турдей, кроме того, запланировано возведение четырёх путепроводов.

По данным «Автодора», совокупная протяжённость новых мостовых сооружений на участке будет более километра (1017 метров). При этом чтобы сохранить существующие транспортные связи между населёнными пунктами, подрядчики должны дополнительно построить ещё три разноуровневых транспортных развязки.



Напомним, третий этап реконструкции на этом участке стартовал в мае 2020 года. В рамках подготовки к этому масштабному проекту было построено четыре объездных дороги в местах возведения мостовых сооружений: благодаря этому транспортный поток на отрезке трассы М-4 продолжил движение в штатном режиме.

Судя по отчёту госкомпании, на сегодняшний день на объекте выполнено свыше 20% от общего объёма намеченных работ. При этом полностью завершить реконструкцию «тульских горок» на платной трассе М-4 «Дон» дорожники намерены во второй половине 2021 года.



Напомним, сейчас работы идут и на другом участке этой автодороги – в Ростовской области. Здесь строится новый обход Ростова-на-Дону (по документам известен как обход Аксая). Объект полностью сдадут в эксплуатацию через четыре года.

