Дороги ×
  • На М-4 не будет «тульских горок»: реконструкцию на платной трассе «Дон» завершат в 2021 году

На М-4 не будет «тульских горок»: реконструкцию на платной трассе «Дон» завершат в 2021 году

18.12.2020 103 0 0

На участке автодороги, который проходит в Тульской области, продолжаются работы. Впоследствии водителям разрешат разгоняться здесь до 90 км/ч.

 

Курортный сезон в России длится с конца весны по начало осени. В это время особенно востребованной является трасса М-4 «Дон»: по ней россияне добираются до черноморского побережья. В летние месяцы среднесуточный трафик превышает отметку в 70 тыс. автомобилей, так что любой затор на дороге может привести к многочасовым пробкам. Из-за этого госкомпания «Автодор» (занимается платными автодорогами в РФ), продолжается год за годом избавляться от узких, опасных и иных проблемных мест на трассе М-4.

Одним из таких мест пока что остаются так называемые «тульские горки». Своё неофициальное «имя» этот участок трассы в Тульской области получил из-за того, что он проходит по холмистой местности: по сути, он представляет собой серию резких спусков и крутых подъёмов. Как Kolesa.ru отмечал ранее, этот отрезок автодороги был спроектирован и построен ещё в 60-ых годах прошлого века в соответствии с нормами третьей категории, а сейчас он не справляется с нагрузкой, так как трафик в последние годы значительно увеличился.

На проблемном участке сейчас продолжается реконструкция. Как сообщает «Автодор», на данном этапе подрядчики трудятся на отрезке протяженностью 12,4 км – он проходит с 275-го по 287-ой километры. По завершению работ этой дороге присвоят первую техническую категорию: в итоге водителям здесь разрешат разгоняться до 90 км/ч.

В ходе реконструкции на участке в границах Воловского района Тульской области будут ликвидированы, собственно, «горки». Отметим, сейчас дорожники продолжают работы на продольном профиле обратного направления трассы (в сторону Москвы). Для того чтобы сгладить рельеф, на отрезке построят восемь мостовых сооружений: из них три моста пройдут через овраги, ещё один – через реку Турдей, кроме того, запланировано возведение четырёх путепроводов. 

По данным «Автодора», совокупная протяжённость новых мостовых сооружений на участке будет более километра (1017 метров). При этом чтобы сохранить существующие транспортные связи между населёнными пунктами, подрядчики должны дополнительно построить ещё три разноуровневых транспортных развязки.

Напомним, третий этап реконструкции на этом участке стартовал в мае 2020 года. В рамках подготовки к этому масштабному проекту было построено четыре объездных дороги в местах возведения мостовых сооружений: благодаря этому транспортный поток на отрезке трассы М-4 продолжил движение в штатном режиме. 

Судя по отчёту госкомпании, на сегодняшний день на объекте выполнено свыше 20% от общего объёма намеченных работ. При этом полностью завершить реконструкцию «тульских горок» на платной трассе М-4 «Дон» дорожники намерены во второй половине 2021 года.

Напомним, сейчас работы идут и на другом участке этой автодороги – в Ростовской области. Здесь строится новый обход Ростова-на-Дону (по документам известен как обход Аксая). Объект полностью сдадут в эксплуатацию через четыре года.

Россия авто и общество дороги

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Прогорает не только глушитель: что разваливается и как ремонтируется в системе выпуска? Многие наверняка встречались с ситуацией, когда машина начинала реветь голосом Джигурды. Сначала тихонько порыкивала, потом начинала ворчать громче, а затем – просто орала. Часто эту тягу ма... 77 0 0 18.12.2020
Статьи / Авто с пробегом Kia Mohave с пробегом: неожиданно нежная рама и электрика, которая не ломается Он почти как Toyota Land Cruiser, но корейский и дешевле – примерно так обычно мотивируют покупку Mohave. Оставив в стороне вопросы имиджа, задаёмся вопросом: может ли корейский фулсайз-внед... 2445 0 1 17.12.2020
Статьи / Авто недели Когда Hummer – это слишком банально: стоит ли покупать Toyota Mega Cruiser за 3 миллиона Большой эксклюзивный внедорожник, на котором можно поехать хоть на край света по прямой – какой он? Мы рассуждали о покупке нового Land Cruiser 70 – он вечный и внедорожный, но недостаточно... 7081 1 3 15.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 171827 10 99 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 65584 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 53727 8 62 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings