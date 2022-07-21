Дороги ×
  • На платной трассе М-11 «Нева» продолжается реконструкция: началось строительство мостов

На платной трассе М-11 «Нева» продолжается реконструкция: началось строительство мостов

21.07.2022 71 0 0

Новым участком скоростной автодороги станет обход Твери. Его совокупная протяжённость составит около 62 км.

 

Водители, намеревающиеся добраться от Москвы до Санкт-Петербурга (или в обратном направлении) сейчас могут использовать либо федеральную дорогу М-10 «Россия» (за проезд по ней платить не нужно), либо платную трассу М-11 «Нева». Эта магистраль строилась долго: ожидалось, что её полностью откроют для движения к весне-лету 2018 года, но в итоге сроки завершения масштабного проекта переносились несколько раз, так что объект был официально сдан только в конце 2019-го.

В феврале 2020 года стало известно, что у платной трассы «Нева» появится новый участок – речь идёт об обходе Твери. Ранее в госкомпании «Автодор» отмечали, что по окончанию работ этот отрезок пути позволит напрямую, без пересечений с другими трассами на одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. В итоге время в пути между этими городами сократится с нынешних шести до пяти часов. Протяжённость обхода Твери составит около 62 км, он будет включать в себя 28 искусственных сооружений, включая семь мостов.

Работы на новом участке уже идут: продолжается устройство земляного полотна основного хода будущего отрезка скоростной магистрали, возводятся технологические дороги, разворачиваются строительные базы и городки. Кроме того, сейчас стартовали работы по возведению искусственных сооружений, в том числе мостов через две реки – Волгу и Тверцу. Помимо этого, строится и несколько путепроводов с существующей дорожной сетью в Михайловском, Черногубовском и Медновском сельских поселениях Калининского района.

Главным искусственным сооружением на новом участке М-11 станет мост через Волгу. Его протяжённость составит 738 метров, мостовики собираются поднимать мост до уровня дорожного полотна на временных конструкциях и надвигать с правого на левый берег. По словам главы тверского филиала Автодора Антона Строкина, часть материалов для строительства будут доставлены по Волге.

Обход Твери станет четырёхполосной скоростной автодорогой с разделительной полосой и полноценным освещением. Согласно проекту, предполагается строительство двух транспортных развязок – на Бежецк и Кимры. Расчётная скорость движения по этому участку платной трассы М-11 составит 150 км/ч. Ранее в госкомпании предположили, что по новому отрезку в сутки будет проезжать в среднем до 21 тыс. автомобилей.

Напомним, на сегодняшний день протяжённость автодороги, которая соединяет две российские столицы, равна 669 км, из них на платные участки приходится 607 км. При этом на большей части трассы М-11 «Нева» действует максимально допустимый в РФ скоростной лимит – 130 км/ч. Ранее глава ГИБДД Михаил Черников предлагал увеличить его до 150 км/ч.

В начале этого года Счётная палата опубликовала отчёт, составленный по итогам проверки деятельности Автодора в период с 2015-го по 2020 год: было обнаружено несколько проблем. В документе указано, что одним из главных недочётов платных дорог в стране остаётся нехватка освещения. Кроме того, на таких трассах зафиксировано недостаточное количества автозаправок, СТО и зарядных станций для электромобилей.

Россия авто и общество дороги

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Между быть и казаться: опыт владения Toyota GT86 Принято считать, что спорткар может быть либо дорогим и крутым, либо старым и бюджетным, либо пустышкой в спортивном кузове в духе «казаться, а не быть»… Однако существуют и промежуточные ва... 283 0 0 21.07.2022
Статьи / Авто с пробегом Isuzu Trooper II с пробегом: три полных привода, безупречные автоматы и дизель-миллионник Isuzu Trooper второго поколения – редкий гость на наших дорогах. А ведь кто-то целенаправленно их покупает, но за что? В первой части материала мы разобрались с проблемами, которые могут под... 2006 4 2 20.07.2022
Статьи / Авто недели Уже не страшные коробки и уже страшные моторы: стоит ли покупать Audi Q5 I за 2 миллиона Если уж и покупать кроссовер за 2 миллиона, то премиального бренда – так считают многие, накопившие нужную сумму. В результате вместо Volkswagen Touareg покупают Mercedes-Benz M-class, вмес... 2988 5 3 19.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 14507 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 9938 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв V8, рессоры и постоянный полный привод: опыт владения Chevrolet Blazer K5 1974 Глядя на серьезные внедорожники солидных размеров, многие искренне сокрушаются: вот бы такой была наша Нива! На самом деле реально на масштабированную Ниву мало кто похож – разве что трехдве... 8238 1 2 24.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings