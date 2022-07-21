На платной трассе М-11 «Нева» продолжается реконструкция: началось строительство мостов

Водители, намеревающиеся добраться от Москвы до Санкт-Петербурга (или в обратном направлении) сейчас могут использовать либо федеральную дорогу М-10 «Россия» (за проезд по ней платить не нужно), либо платную трассу М-11 «Нева». Эта магистраль строилась долго: ожидалось, что её полностью откроют для движения к весне-лету 2018 года, но в итоге сроки завершения масштабного проекта переносились несколько раз, так что объект был официально сдан только в конце 2019-го.



В феврале 2020 года стало известно, что у платной трассы «Нева» появится новый участок – речь идёт об обходе Твери. Ранее в госкомпании «Автодор» отмечали, что по окончанию работ этот отрезок пути позволит напрямую, без пересечений с другими трассами на одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. В итоге время в пути между этими городами сократится с нынешних шести до пяти часов. Протяжённость обхода Твери составит около 62 км, он будет включать в себя 28 искусственных сооружений, включая семь мостов.

Работы на новом участке уже идут: продолжается устройство земляного полотна основного хода будущего отрезка скоростной магистрали, возводятся технологические дороги, разворачиваются строительные базы и городки. Кроме того, сейчас стартовали работы по возведению искусственных сооружений, в том числе мостов через две реки – Волгу и Тверцу. Помимо этого, строится и несколько путепроводов с существующей дорожной сетью в Михайловском, Черногубовском и Медновском сельских поселениях Калининского района.



Главным искусственным сооружением на новом участке М-11 станет мост через Волгу. Его протяжённость составит 738 метров, мостовики собираются поднимать мост до уровня дорожного полотна на временных конструкциях и надвигать с правого на левый берег. По словам главы тверского филиала Автодора Антона Строкина, часть материалов для строительства будут доставлены по Волге.

Обход Твери станет четырёхполосной скоростной автодорогой с разделительной полосой и полноценным освещением. Согласно проекту, предполагается строительство двух транспортных развязок – на Бежецк и Кимры. Расчётная скорость движения по этому участку платной трассы М-11 составит 150 км/ч. Ранее в госкомпании предположили, что по новому отрезку в сутки будет проезжать в среднем до 21 тыс. автомобилей.



Напомним, на сегодняшний день протяжённость автодороги, которая соединяет две российские столицы, равна 669 км, из них на платные участки приходится 607 км. При этом на большей части трассы М-11 «Нева» действует максимально допустимый в РФ скоростной лимит – 130 км/ч. Ранее глава ГИБДД Михаил Черников предлагал увеличить его до 150 км/ч.

В начале этого года Счётная палата опубликовала отчёт, составленный по итогам проверки деятельности Автодора в период с 2015-го по 2020 год: было обнаружено несколько проблем. В документе указано, что одним из главных недочётов платных дорог в стране остаётся нехватка освещения. Кроме того, на таких трассах зафиксировано недостаточное количества автозаправок, СТО и зарядных станций для электромобилей.

