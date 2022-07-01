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  • В РФ в 2022 могут появиться электронные права, лимит скорости хотят повысить до 150 км/ч

В РФ в 2022 могут появиться электронные права, лимит скорости хотят повысить до 150 км/ч

01.07.2022 211 0 2

В дальнейшем планируется запустить сервис, который позволит перерегистрировать автомобиль на нового владельца без визита в подразделение ГИБДД.

 

В стране переход на электронные водительские документы стартовал ещё в 2016 году: тогда в продаже появились первые электронные полисы ОСАГО, постепенно их доля ощутимо выросла. Такой документ разрешается предъявлять для проверки сотруднику ГИБДД на экране смартфона. Ещё в РФ уже несколько лет используются электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС). При этом по-прежнему действуют бумажные аналоги этих документов.

О дальнейшем переходе на «виртуальные» водительские документы говорили ещё в 2018 году, правда, первые шаги в этом направлении сделали только осенью 2021-го. Тогда Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) запустило мобильное приложение «Госуслуги.Авто»: оно позволяло предъявлять для проверки свидетельство о регистрации (СТС) в виде QR-кода («обычный» документ необходимо возить с собой), этот эксперимент был признан успешным.

Теперь глава ГИБДД Михаил Черников вспомнил и об обещанных ранее электронных правах. По его словам, такой документ российские водители смогут оформить уже до конца текущего года. Как отмечает «Коммерсант», удостоверения в цифровом формате появятся в мобильном приложении. При этом начальник ведомства пояснил, что традиционные документы продолжат выдавать, так как они могут понадобиться, к примеру, за границей.

Предполагается, что позже появится возможность хранить в мобильном приложении электронные договоры купли-продажи автомобилей и полис ОСАГО – в итоге здесь (получается, в смартфоне) будет собран пакет «виртуальных» водительских документов. При этом, для того, чтобы автомобилисты могли не возить с собой бумажные и пластиковые документы, понадобятся поправки в ПДД. Дело в том, что сейчас, согласно пункту 2.1.1, водители обязаны предъявлять для проверки сотрудникам ГИБДД удостоверение и СТС, за их отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 рублей (в соответствии со статьёй 12.3 КоАП).

Сообщается, что в дальнейшем оформившие электронный договор купли-продажи на портале госуслуг собственники автомобиля смогут не посещать подразделение ГИБДД, чтобы перерегистрировать машину. Напомним, согласно действующим нормам, большинство перепродаваемых машин должны пройти техосмотр (диагностические карты проверяют при смене госрегистрации). Вероятно, ведомство планирует получать данные из базы ЕАИСТО. Когда именно заработает новый сервис, пока неизвестно.

Кроме того, Михаил Черников отметил, что в РФ могут повысить предельный допустимый скоростной режим. В случае одобрения нововведение коснётся пользователей платных дорог: лимит могут со 130 км/ч увеличить до 150 км/ч. Ещё два года назад о такой возможности говорили в Минтрансе, согласился с предложением и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее стало известно о том, что Правила дорожного движения в РФ готовят к масштабным изменениям. Сбор инициатив по введению поправок в ПДД начали в Общественной палате. Предложения пакетом направят на рассмотрение в ГИБДД.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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