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Правила дорожного движения в РФ готовят к масштабным изменениям

23.06.2022 412 0 0

В Общественной палате решили начать сбор инициатив по введению поправок в действующие ПДД. Предложения направят в ГИБДД.

 

Актуальные правила дорожного движения, действующие в РФ, были изданы ещё в 1993-ем, за прошедшие годы документ корректировался свыше пятидесяти раз. В течение последних лет обсуждались изменения, которые нужны для регулирования движения СИМ (средств индивидуальной мобильности), к ним относятся электросамокаты, моноколёса, сигвеи и т.д. В Минтрансе собрали целый пакет соответствующих изменений в ПДД, пока что документ находится на этапе согласования в правительстве.
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Сейчас Общественная палата РФ решила начать сбор инициатив по масштабному изменению действующих правил дорожного движения, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на члена палаты Александра Холодова. Он считает, что пора готовиться к будущему переизданию ПДД, при этом, по его мнению, стоит привлечь как независимых экспертов, так и рядовых граждан, которые смогут предложить «самые смелые идеи».

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин очевидно считает, что поправки Минтранса, касающиеся СИМ, в итоге будут одобрены. Он также отметил, что Министерство внутренних дел в течение нескольких лет «в фоновом режиме» собирает идеи касательно изменений в ПДД, в их основе лежат поручения правительства, правоприменительная практика и обращения граждан. Дмитрий Митрошин пояснил, что для ГИБДД не будет лишним узнать и мнение независимых экспертов.

По словам Екатерины Брязгиной, и.о. заместителя генерального директора института Минтранса РосдорНИИ, изменения в действующие нормы следует обобщить и вносить в виде «срочных», но «систематических» поправок – не чаще одного раза в год. Она отметила, что многие водители до сих пор путаются в правилах проезда круговых перекрёстков, которые изменили несколько лет назад.

Представитель Минтранса Владислав Коптеев в свою очередь считает, что из-за частых поправок текст ПДД становится всё более сложным. Не исключено, что в ходе изменения документа, в него внесут не только новые нормы, но и исправят формулировки в старых (сделают их понятными для пользователей).

О предполагаемых поправках рассказал начальник управления стратегической оптимизации движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков. Он считает, что базовое ограничение скорости в городах необходимо снизить с 60 до 50 км/ч. Ещё, по его мнению, пешеходов нужно обязать носить светоотражатели или светоотражающую одежду в тёмное время суток в том числе и в городе (сейчас правило распространяется только на тех, кто оказался вне населённых пунктов). Также он настаивает на изменениях в оформлении аварий на скоростных магистралях: из-за действующей редакции участники останавливаются на шоссе в ожидании ГИБДД, из-за чего бывают случаи так называемых повторных ДТП (наезды на остановившиеся машины).

Научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Николай Залесский предлагает ввести ограничения минимально допустимой скорости движения на шоссе. По словам Александра Холодова, в дальнейшем будет проведено ещё несколько мероприятий, касающихся поправок в ПДД, затем собранные предложения направят в ГИБДД.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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