Электросамокаты хотят ограничить в скорости: разработан новый госстандарт для ЭСИМ

К ЭСИМ решено относить электросамокаты, моноколёса и гироскутеры. В Министерстве промышленности и торговли РФ рассказали о работе над стандартом, в котором перечислены требования к этим альтернативным транспортным средствам. Основным разработчиком является ФГУП НАМИ, также к созданию документа привлекли столичный департамент транспорта. Пока что проект находится на этапе согласования.



Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минпромторг, разрабатываемый госстандарт предполагает, что все ввозимые в страну и выпускаемые в России электросамокаты, моноколёса и гироскутеры будут получать сертификаты на соответствие новым требованиям. Отметим, на сегодняшний день ЭСИМ проверяют только на «электромагнитную совместимость».

Главным требованием ГОСТа является установленное на заводе ограничение максимальной скорости у таких транспортных средств на отметке в 25 км/ч. Как отметили в издании, сейчас такой лимит предусмотрен в кикшеринговых сервисах (речь о краткосрочной аренде электросамокатов). В дальнейшем власти хотят распространить такое же правило на все устройства, продаваемые в магазинах.



Согласно госстандарту, спутниковая система сможет принудительно ограничивать скорость ЭСИМ в отдельных районах (к примеру, в парках). Вероятно, автоматически подключаемая функция «пешеходный режим» предполагает ограничение скорости электросамоката не более 6 км/ч, а также подачу устройством «отличительного и видимого светового сигнала».



Техника ЭСИМ должна быть настроена таким образом, чтобы при неисправности в системе питания транспортные средства замедлялись до полной остановки, а для моноколёс необходимо предусмотреть ещё и звуковой сигнал. Если водитель по ошибке нажал на ручки тормоза и акселератора одновременно, транспортное средство должно тормозить. Ещё законодатели указали, что для включения двигателя нужно, что пользователь не только активировал «газ», но и нажал ещё на какую-либо кнопку (чтобы избежать случайного запуска мотора).

В требованиях указано, что площадь противоскользящей поверхности на электросамокатах должна быть не менее 150 кв. см, а диаметр шин – не менее 125 мм, ширина – не менее 25 мм. Ещё один пункт предполагает, что все электрические средства индивидуальной мобильности должны иметь световозвращатели. Фары спереди и задние фонари обязательны для тех ЭСИМ, которые способны разогнаться до 25 км/ч. Маркировка должна включать в себя информацию о названии производителя, классе, максимальной скорости, дате выпуска, мощности и максимально допустимой массе.



Отметим, на сегодняшний день юридический статус электросамокатов и моноколёс по-прежнему не определён. Сейчас ГИБДД причисляет к пешеходам пользователей СИМ мощность моторов которых не превышает 250 Вт, к водителям мопедов приравниваются те, кто используют электросамоката с отдачей от 0,25 до 4 КВт, если показатель выше, то они оказываются равны собственникам мотоциклов.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД недавно представил статистику за 2021 год по дорожно-транспортным происшествиям с участием ЭСИМ. В общей сложности за прошлый год произошло 672 таких аварии (на 67,5% больше, чем в 2020 году), в них погибло 20 человек, травмы получили 704 участника. По подсчётам, в 10% случаев участвовали люди на самокатах кикшеринговых сервисов. Кроме того, отмечается, что 51% ДТП пришёлся на СИМ мощность моторов которых равна 0,25-4 КВт, в 11% аварий отдача превышала 4 КВт.

