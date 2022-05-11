ДТП ×
  • Электросамокаты хотят ограничить в скорости: разработан новый госстандарт для ЭСИМ

Электросамокаты хотят ограничить в скорости: разработан новый госстандарт для ЭСИМ

11.05.2022 48 0 0

Предполагается, что все электрические средства индивидуальной мобильности (ЭСИМ), ввозимые в РФ, должны получить ограничитель скорости от производителя.

 

К ЭСИМ решено относить электросамокаты, моноколёса и гироскутеры. В Министерстве промышленности и торговли РФ рассказали о работе над стандартом, в котором перечислены требования к этим альтернативным транспортным средствам. Основным разработчиком является ФГУП НАМИ, также к созданию документа привлекли столичный департамент транспорта. Пока что проект находится на этапе согласования.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минпромторг, разрабатываемый госстандарт предполагает, что все ввозимые в страну и выпускаемые в России электросамокаты, моноколёса и гироскутеры будут получать сертификаты на соответствие новым требованиям. Отметим, на сегодняшний день ЭСИМ проверяют только на «электромагнитную совместимость».

Главным требованием ГОСТа является установленное на заводе ограничение максимальной скорости у таких транспортных средств на отметке в 25 км/ч. Как отметили в издании, сейчас такой лимит предусмотрен в кикшеринговых сервисах (речь о краткосрочной аренде электросамокатов). В дальнейшем власти хотят распространить такое же правило на все устройства, продаваемые в магазинах.

Согласно госстандарту, спутниковая система сможет принудительно ограничивать скорость ЭСИМ в отдельных районах (к примеру, в парках). Вероятно, автоматически подключаемая функция «пешеходный режим» предполагает ограничение скорости электросамоката не более 6 км/ч, а также подачу устройством «отличительного и видимого светового сигнала».

Техника ЭСИМ должна быть настроена таким образом, чтобы при неисправности в системе питания транспортные средства замедлялись до полной остановки, а для моноколёс необходимо предусмотреть ещё и звуковой сигнал. Если водитель по ошибке нажал на ручки тормоза и акселератора одновременно, транспортное средство должно тормозить. Ещё законодатели указали, что для включения двигателя нужно, что пользователь не только активировал «газ», но и нажал ещё на какую-либо кнопку (чтобы избежать случайного запуска мотора).

В требованиях указано, что площадь противоскользящей поверхности на электросамокатах должна быть не менее 150 кв. см, а диаметр шин – не менее 125 мм, ширина – не менее 25 мм. Ещё один пункт предполагает, что все электрические средства индивидуальной мобильности должны иметь световозвращатели. Фары спереди и задние фонари обязательны для тех ЭСИМ, которые способны разогнаться до 25 км/ч. Маркировка должна включать в себя информацию о названии производителя, классе, максимальной скорости, дате выпуска, мощности и максимально допустимой массе.

Отметим, на сегодняшний день юридический статус электросамокатов и моноколёс по-прежнему не определён. Сейчас ГИБДД причисляет к пешеходам пользователей СИМ мощность моторов которых не превышает 250 Вт, к водителям мопедов приравниваются те, кто используют электросамоката с отдачей от 0,25 до 4 КВт, если показатель выше, то они оказываются равны собственникам мотоциклов.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД недавно представил статистику за 2021 год по дорожно-транспортным происшествиям с участием ЭСИМ. В общей сложности за прошлый год произошло 672 таких аварии (на 67,5% больше, чем в 2020 году), в них погибло 20 человек, травмы получили 704 участника. По подсчётам, в 10% случаев участвовали люди на самокатах кикшеринговых сервисов. Кроме того, отмечается, что 51% ДТП пришёлся на СИМ мощность моторов которых равна 0,25-4 КВт, в 11% аварий отдача превышала 4 КВт.

Россия авто и общество законы ДТП

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Статистика Начало дефицита АКП и долгое прощание пятидверной Нивы: продажи Lada в 1 квартале 2022 года Мы подробно рассказали о том, как начало специальной военной операции и последовавшие за этим санкции повлияли на автомобильный рынок в целом. Но давайте внимательнее изучим, что происходил... 1171 0 0 09.05.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Lada Largus Вряд ли вы найдете среди владельцев Lada Largus тех, кто назовет этот автомобиль «машиной своей мечты». Такие автомобили покупают потому, что жизнь требует от транспортного средства серьезно... 17919 1 0 08.05.2022
Статьи / История Пять фактов про пятерку: отмечаем полувековой юбилей BMW 5 series Е12 Вплоть до начала нынешнего века модельная гамма BMW длительное время состояла всего из трёх моделей – «младшей» третьей серии, среднеразмерной пятой серии и флагманской «семёрки». Но мало кт... 2042 0 24 07.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 23871 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 16504 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест нового VW Caddy: только передний привод и один мотор, цифровые приборы и цена от 2 млн Сколько-сколько? Все верно: Caddy пятого поколения стоит от 1 986 300 – и это в варианте Cargo V, а за пассажирскую версию просят минимум 2 274 400 рублей. Что мы получаем за кругленькую сум... 11340 12 14 20.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings