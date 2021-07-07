На платной трассе М-11 «Нева» снова изменился скоростной режим: теперь 130 км/ч

Платная трасса, проходящая от Москвы до Санкт-Петербурга, является весьма востребованной, она стала дублёром федеральной дороги М-10 «Россия», за проезд по которой платить не нужно. М-11 достроили относительно недавно: изначально предполагалось, что её полностью откроют для движения в 2018 году (к чемпионату мира по футболу). Однако в итоге сроки сдачи объекта переносились несколько раз, так что возведение трассы было официально завершено только в конце 2019-го. Дорога получила название «Нева», на строительство потратили около 550 млрд рублей.



Протяжённость скоростной автодороги, соединяющей две российские столицы, равна 669 километрам, а на платные участки приходится 607 км от общей длины маршрута. Изначально водителям на путь от Москвы до Санкт-Петербурга по платной трассе (или в обратном направлении) требовалось примерно 5,5 часа. Теперь этот показатель постепенно сокращается, так как на участках автодороги продолжают повышать скоростной лимит.

Сегодня в госкомпании «Автодор», под доверительным управлением которой находится трасса М-11, рассказали о том, что ещё на одном участке автодороги «Нева» был повышен скоростной лимит – до максимально допустимого, до 130 км/ч. Речь идёт об отрезке с 546-го по 680-ый км: маршрут проходит через Новгородскую и Ленинградскую области, а также по территории Санкт-Петербурга.



Если взять в расчёт все участки трассы М-11, где ранее уже действовал такой же скоростной режим, то получается, что водители легковых автомобилей теперь могут проехать с максимально допустимыми 130 км/ч в общей сложности 571 км платной автодороги «Нева».

Чтобы автомобилисты своевременно узнали об изменении скоростного режима, их информируют с помощью размещённых вдоль дороги табло переменной информации и, конечно, с помощью соответствующих дорожных знаков. Отметим, на автомагистрали нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами на одном уровне. Чтобы повысить уровень безопасности, здесь установлены видеокамеры, детекторы транспорта, система обнаружения инцидентов, а также метеостанции.



В дальнейшем максимально допустимый скоростной лимит в нашей стране может повыситься. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ГИБДД рассматривают возможность увеличения его до 150 км/ч. Об этом в начале текущего месяца сказал глава ведомства Михаил Черников. Безусловно, речь идёт исключительно о тех участках дорог, где такой скоростной режим будет безопасен для всех участников движения. Вопрос пока находится в проработке, информации о том, когда новые нормы вступят в силу, пока нет.

Напомним, у платной трассы М-11 появится новый участок. Он пройдёт в Тверской области: им станет обход областного центра с северной стороны. Этой четырёхполосной дороге присвоят высшую техническую категорию. Как мы сообщали ранее, протяжённость нового отрезка составит более 62 км.

