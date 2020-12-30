На пути к черноморскому побережью: платных участков на трассе М-4 стало больше

С сегодняшнего дня платить за проезд придётся тем водителям, которые движутся по недавно реконструированному участку автодороги в Тульской области.

Наибольшая нагрузка на платную трассу М-4 «Дон» приходится на так называемый курортный сезон, который в РФ длится с конца весны до начала осени (включительно). По этой автодороге многие россияне добираются на личных автомобилях до черноморского побережья. Как сообщали ранее, в летние месяцы среднесуточный трафик на некоторых отрезках превышает отметку в 70 тыс. автомобилей, из-за этого любой затор на дороге способен привести к многочасовым пробкам.



Сейчас платные трассы в стране находятся под доверительным управлением госкомпании «Автодор». Она продолжает работу по избавлению трассы М-4 от узких, опасных и иных проблемных мест. Одним из них стали так называемые «тульские горки». Это «имя» участок трассы получил из-за того, что он проходит по холмистой местности и представляет собой серию резких спусков и крутых подъёмов.

Этот отрезок дороги был спроектирован и построен ещё в 60-ых годах прошлого столетия, он соответствует нормам третьей категории и явно не дотягивает до характеристик современных скоростных дорог. В последние годы из-за возросшего трафика участок М-4 в Тульской области перестал справляться с нагрузкой.



Сейчас на этом участке продолжается реконструкция, однако часть пути поле обновления уже сдана в эксплуатацию. С сегодняшнего дня, с 30 декабря, к примеру, ввели плату за проезд по участку М-4 «Дон», который проходит с 211-го по 225 километр.

Как сообщает «Автодор», теперь при проезде участка автодороги с 211-го по 260 километр в рабочие дни (за исключением пятниц, выходных, праздничных и предпраздничных дней) водитель за рулём легкового автомобиля, заплатит 95 рублей. Цена указана за проезд в дневное время – с 07:00 до 00:00 часов. А ночью – с 00:00 до 07:00 – поездка по указанному участку обойдется в 65 рублей. Для собственников грузовых машин и автобусов стоимость проезда выше.



При этом на владельцев транспондеров T-pass распространяются скидки – «минус» 15% от установленной платы (вне зависимости от времени суток и типа ТС). Дополнительная выгода предусмотрена также и для участников программы лояльности.

Напомним, сейчас продолжаются работы по ликвидации так называемых «тульских горок». На данный момент идёт реконструкция на отрезке протяженностью 12,4 км – он проходит с 275-го по 287 километр. Сообщается, что для сглаживания рельефа на отрезке будет построено восемь мостовых сооружений: из них три моста пройдут через овраги, ещё один – через реку Турдей, кроме того, запланировано возведение четырёх путепроводов. Полностью завершить реконструкцию «тульских горок» на платной трассе «Дон» дорожники намерены во второй половине 2021 года.

