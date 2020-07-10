Накатался: на продажу выставлен уникальный внедорожный Nissan GT-R

Classic Youngtimers Consultancy занимается в основном продажей престижных и редких подержанных автомобилей, но пару лет назад начала заниматься тюнингом, а именно превращением дорожных спорткаров во внедорожные — это направление сейчас набирает популярность в Европе. Внедорожный Nissan GT-R — уже третий проект голландцев: ранее они отправили «на целину» Bentley Continental GT и Lamborghini Gallardo.

Внедорожник на базе Nissan GT-R поколения R35 получил незамысловатое название Offroad Godzilla 2.0 («Годзилла» — неофициальная кличка всех GT-R). Систему полного привода с двумя карданными валами модифицировать не пришлось, она и так прекрасно справляется со своей работой, а вот над подвеской как следует поработали, в результате чего дорожный просвет спорткара увеличился на 12 см до 23 см — у многих современных SUV меньше. На штатных дисках появились шины с более высоким профилем, ради них пришлось подпилить колёсные арки и установить расширители.



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На крыше появились изготовленные на заказ багажные рейлинги, крепление для полноразмерной запаски и светодиодная «люстра». К переднему бамперу прикручены два светодиодных прожектора с янтарной подсветкой. Довершает брутальный образ камуфляжная окраска, из-за которой приподнятый Nissan GT-R можно принять за военный автомобиль.



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3,8-литровая «битурбошестёрка» под капотом Offroad Godzilla 2.0 выдаёт более 600 л.с., но разработчики не раскрывают деталей модификации. Автоматическая коробка передач BorgWarner с двумя сцеплениями, судя по всему, осталась без изменений (интересно, как езда по грязи и гравию повлияла на её и без того не рекородный ресурс?). Первую «сотню» автомобиль набирает за 2,5 с, максимальная скорость — 330 км/ч.



Компания не сообщает, почему заказчик, для которого она сделала оффроудную «Годзиллу», решил избавиться от машины, а просто решила заработать на ней второй раз, приведя в порядок. Цена, кстати, на удивление скромная — 95 тысяч евро, при том что новый стоковый GT-R стоит в Европе более «сотки», а конкретно в Нидерландах со всеми налогами так и вовсе от 171 тысячи евро.

