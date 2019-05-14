Наказание за грубые нарушения ПДД станет жёстче: 15 лет тюрьмы за «пьяные» ДТП

Пьяным водителям, которые станут виновниками серьёзных аварий, грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас максимальный срок лишения свободы для них не превышает 9 лет.

Власти предлагают весьма радикально ужесточить наказание для нетрезвых автомобилистов, спровоцировавших аварии с пострадавшими или погибшими. Изменения в случае одобрения коснутся статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Раньше эту идею поддержали в Верховном суде РФ, теперь законопроект в первом чтении одобрили в Госдуме.

Суть инициативы заключается в следующем. Если по вине пьяного водителя в результате ДТП будет нанесён тяжкий вред здоровью, то максимальный срок лишения свободы увеличат с нынешних 4 до 7 лет. За аварию с одним погибшим участником виновник получит не 5, а 12 лет лишения свободы. Если же погибших двое или больше, до максимальная планка вырастает с 9 до 15 лет тюрьмы.

То есть в итоге максимальный срок лишения свободы для нетрезвых виновников ДТП будет таким же, как для убийц. Это преступление приравняют к тяжким, в итоге это грозит водителям более строгими условиями пребывания в тюрьме. Также для них усложнится процедура условно-досрочного освобождения (УДО).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2017 году по вине нетрезвых автомобилистов жизни лишились 4,3 тыс. человек. А в 2018 году их стало ещё больше – 4,6 тыс. Хотя, если верить официальной статистике ГИБДД, то этот показатель остался примерно на прежнем уровне (4,6 тыс. человек), несмотря на то, что число ДТП за год выросло (на 1,2%, до 16,5 тыс. случаев).

За первую треть 2019-го было зафиксировано 2 720 аварий по вине пьяных водителей, что на 19,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В них погибло 573 человека (меньше на 39,4%), было ранено 3 933 участника (меньше на 16,4%).

Парламентарии отмечают, что нынешнее наказание слишком мягкое, оно не действует, потому что водители нередко снова садятся за руль в нетрезвом состоянии и становятся виновниками ДТП с тяжкими последствиями (то есть с погибшими или серьёзно травмированными).

Отметим, недавно наказание для водителей, скрывшихся с места серьёзного ДТП, стало таким же, как и для пьяных виновников аварий. На этом изменении настоял Конституционный суд РФ. Раньше максимальный срок лишения свободы для того, кто уехал с места ДТП, составляло 7 лет, а для пьяного водителя – 9 лет. Так что в случае, если ужесточение наказания для виновников пьяных ДТП одобрят, тем, кто сбежал с места происшествия, скорее всего тоже будут грозить более протяжённые сроки лишения свободы.