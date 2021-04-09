Настала пора дорожных работ: на платной трассе М-4 «Дон» стартовал капремонт

Дорожники занялись масштабным ремонтом того участка магистрали, который находится в Краснодарском крае. В ближайшие пару лет тут будут собираться пробки.

Платная трасса М-4 «Дон», находящаяся в доверительном управлении госкомпании «Автодор», известна многим российским автомобилистам: с её помощью они добираются до курортов черноморского побережья. Эта автодорога весьма востребована – по подсчётам, здесь в пиковые месяцы среднесуточный трафик превышает отметку в 70 тыс. машин, так что даже небольшие заторы, как правило, приводят к многочасовым пробкам. Чтобы лишить трассу проблемных мест, «Автодор» регулярно проводит ремонты и реконструкции.



Сейчас весна уже в разгаре, дорожно-ремонтный сезон стартовал: начались работы на участке платной трассы М-4 в Краснодарском крае. Капитальный ремонт проводится на отрезке магистрали с 1494-го по 1503-ий км, в районе села Возрождение (расположен на территории курортного города Геленджика). Согласно проекту госкомпании, на указанном участке будет произведена полная замена так называемой «дорожной одежды». Это подразумевает устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также в рамках ремонтных работ будет обеспечена безопасность движения по платной трассе: на трёх участках, где активны оползневые процессы, будут возведены защитные сооружения – подпорные стены из свай, объединенных в монолитную конструкцию.



Помимо этого, в «Автодоре» планируют переустроить нынешние линии наружного освещения и создать новые, а также отремонтировать 28 водопропускных труб. Ещё дорожники в рамках капремонта намерены укрепить обочины, заменить средства организации движения (знаки, разметку, светофоры и т.д.) и обустроить остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

Важным этапом станут работы на шести мостах: они проходят через реки Жане и Ятликова Щель (на 1495-ом километре), Ачибс (на 1498-ом) и Шебс (на 1501-ом), а также через ручьи Клингерова Щель (на 1497-ом) и Угольная Щель (на 1498-ом). Дорожники обработают все опоры, подпорные стенки и пролётные строения сооружений современными полимерцементными составами. Также здесь будет заменено мостовое полотно, деформационные швы, покрытие проезжей части и тротуаров, восстановлены системы водоотведения.



На нескольких мостах к тому же появятся опоры из монолитного железобетона, будут заменены элементы пролётных строений. Помимо этого, специалисты произведут работы, чтобы укрепить русла ручьев, а на мосту через реку Шебс произведут ремонт конусов насыпи.

Пока будет длиться капремонт, на участке введут временное ограничение скорости до 40 км/ч. Кроме того, на мостовых сооружениях и участках ремонта водопропускных труб наладят реверсивный режим движения, который будет регулироваться с помощью светофоров. Два ближайших курортных сезона здесь будут собираться пробки, ведь по плану, работы завершат в четвёртом квартале 2022 года.

