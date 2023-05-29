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  • Названа цена новой версии седана Kaiyi E5 в России: не та комплектация, которую ждали

Названа цена новой версии седана Kaiyi E5 в России: не та комплектация, которую ждали

29.05.2023 615 1 0

Новое исполнение отличилось расширенным списком оборудования. Техника прежняя.

Китайская марка Kaiyi – это один из новых партнеров калининградского Автотора на замену прекратившим сотрудничество BMW, Hyundai и Kia. Первенцем бренда, который, к слову, частично принадлежит компании Chery, стал седан E5 (переделанный Chery Arrizo 7): модель «прописалась» на российском предприятии в начале текущего года, в продажу она поступила в марте. Прежде «четырехдверка» была доступна в единственной топовой комплектации Luxury, теперь же гамму расширили. Правда, от дистрибьютора «Каи Рус» (входит в структуру Автотора) ждали версии попроще, однако второе исполнение, напротив, оказалось чуть богаче и, соответственно, дороже.

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Итак, новую версию назвали Luxury +, согласно описанию на сайте производителя, список оборудования дополнительно включает цифровую приборку на 10 дюймов (у Luxury – 7-дюймовый экран и аналоговые шкалы), подогрев форсунок стеклоомывателя и обогрев рулевого колеса. Интересно, что на родине у седана Kaiyi сегодня нет полноценной виртуальной приборной панели.

Официальных изображений виртуальной приборки пока нет, на этих фото — салон Kaiyi E5 в комплектации Luxury
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Официальных изображений виртуальной приборки пока нет, на этих фото — салон Kaiyi E5 в комплектации Luxury
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В России оба исполнения E5 также имеют 17-дюймовые колеса, светодиодную оптику, люк с электроприводом, беспроводную зарядку для смартфона, фронтальные и боковые подушки безопасности, климатическую установку, мультимедиа-систему с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, подогрев передних сидений, круиз-контроль, камеры кругового обзора.

Двигатель по-прежнему один – бензиновая «турбочетверка» 1.5 от Chery, которая на нашем седане Kaiyi E5 выдает 147 л.с. и 210 Нм, мотор сочетается с вариатором.

Рекомендованная цена версии Luxury + на сайте марки — «от 1 999 000 рублей», тогда как «просто» Luxury обойдется в 1 959 000 рублей. О старте продаж Автотор на момент публикации новости не объявлял. Что же касается более доступных комплектаций, то и они, как ожидается, будут, но позже.

Между тем Kolesa.ru уже испытал седан Kaiyi E5, все подробности – в нашем материале.

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1 комментарий
29.05.2023 16:19
Papirus

Походу, на Алиэкспресске были скидки на 10’ мониторы. Центов по 15 распродавали. Почему б не поднять цену на ведро на 50.000₽?

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