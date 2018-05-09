Подведены итоги продаж машин с автоматическими коробками передач за первый квартал текущего года.

09 Май Названы самые популярные марки по продажам автомобилей с «автоматом»

В период с января по март на российском рынке было продано 201,3 тысячи новых легковых автомобилей с «автоматами», к которым отнесли классические АКП, «роботы» и вариаторы. То есть доля таких машин составила 55% от общего объема, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Агентство составило рейтинг ТОП-10 самымых востребованных автомобилей с АКП. Возглавляет рейтинг марка Kia, продавшая в первом квартале 39,8 тысячи машин с автоматическими коробками передач. На втором месте разместилась Hyundai с 29 тысячами единиц, а третье место за Toyota – 19,4 тысячи штук.

ТОП-10 марок по продажам автомобилей с «автоматом»

Место Марка Количество проданных машин (тысяч штук) 1 Kia 39,8 2 Hyundai 29 3 Toyota 19,4 4 Volkswagen 14,7 5 Nissan 11,9 6 Skoda 9,8 7 Renault 8,8 8 Ford 8,5 9 Mitsubishi 8,3 10 Mercedes-Benz 8,2

Далее в рейтинге места распределились следующим образом: Volkswagen с 14,7 тысячи проданных автомобилей, Nissan – 11,9 тысяч экземпляров, Skoda (9,8 тысячи штук), Renault (8,8 тысячи единиц), Ford (8,5 тысячи машин), Mitsubishi (8,3 тысячи автомобилей) и Mercedes-Benz (8,2 тысячи штук).

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал об итогах продаж автомобилей с автоматическими коробками передач за 2017 год.