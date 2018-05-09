Названы самые популярные марки по продажам автомобилей с «автоматом»

В период с января по март на российском рынке было продано 201,3 тысячи новых легковых автомобилей с «автоматами», к которым отнесли классические АКП, «роботы» и вариаторы. То есть доля таких машин составила 55% от общего объема, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Агентство составило рейтинг ТОП-10 самымых востребованных автомобилей с АКП. Возглавляет рейтинг марка Kia, продавшая в первом квартале 39,8 тысячи машин с автоматическими коробками передач. На втором месте разместилась Hyundai с 29 тысячами единиц, а третье место за Toyota – 19,4 тысячи штук.
ТОП-10 марок по продажам автомобилей с «автоматом»
|Место
|Марка
|Количество проданных машин (тысяч штук)
|1
|Kia
|39,8
|2
|Hyundai
|29
|3
|Toyota
|19,4
|4
|Volkswagen
|14,7
|5
|Nissan
|11,9
|6
|Skoda
|9,8
|7
|Renault
|8,8
|8
|Ford
|8,5
|9
|Mitsubishi
|8,3
|10
|Mercedes-Benz
|8,2
Далее в рейтинге места распределились следующим образом: Volkswagen с 14,7 тысячи проданных автомобилей, Nissan – 11,9 тысяч экземпляров, Skoda (9,8 тысячи штук), Renault (8,8 тысячи единиц), Ford (8,5 тысячи машин), Mitsubishi (8,3 тысячи автомобилей) и Mercedes-Benz (8,2 тысячи штук).
Ранее портал «Колеса.ру» сообщал об итогах продаж автомобилей с автоматическими коробками передач за 2017 год.
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