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  • Не только премиум: Audi представила электрическую моторикшу для индийских женщин

Не только премиум: Audi представила электрическую моторикшу для индийских женщин

15.06.2022 14 0 0

Неожиданная новинка компании Audi — батарейный тук-тук (альтернативное название моторикшы) для Индии. В его конструкции использованы подержанные батареи от тестовых электромобилей Audi e-tron, заряжать которые предлагается с помощью стационарных солнечных панелей.

 

Электрическая моторикша Audi — результат совместной работы индийского некоммерческого батарейного стартапа Nunam и инженерно-логистического учебного центра Audi в Неккарзульме (Германия), разработка велась на средства Экологического фонда Audi. Цели проекта — изучение возможностей вторичного применения батарей электромобилей на коммерческой мототехнике и помощь индийским женщинам, у которых есть свой малый бизнес и потребность в перевозки продукции.

На данный момент построены три прототипа электрического тук-тука, а первая пилотная партия отправится в Индию в помощь местным предпринимательницам в начале 2023 года. По Индии уже колесят полчища электрических моторикш местного производства, но на них используются устаревшие малоэффективные свинцово-кислотные аккумуляторы, которые вдобавок неправильно утилизируются, тогда как Audi снабжает свои тук-туки современыми литий-ионными ячейками от электромобилей Audi e-tron — пока от тех, что участвовали в заводских тестах, а впоследствии в ход могут пойти выработавшие свой ресурс батареи от клиентских машин.

Под выработкой ресурса в данном случае понимается падение фактической ёмкости аккумулятора на достаточно ощутимую для потребителя величину (например, на 30-40%), при этом ячейки сохраняют работоспособность и могут быть использованы на менее тяжёлых и скоростных транспортных средствах, таких как моторикшы. После очередной фазы деградации ячейки предлагается использовать в качестве стационарных накопителей энергии — например, в зарядных будках с солнечной панелью на крыше, от которых тут-туки и будут заряжаться после трудового дня. И только по завершении третьего, стационарного жизненного цикла аккумуляторные ячейки будут должным образом утилизированы — таким образом их потенциал используется максимально полно, в соответствии с концепцией так называемого устойчивого развития.

Конкретных технических характеристик своего тук-тука Audi не раскрыла: ясно только, что запас хода на одной зарядке у него небольшой и ездит он небыстро, но для того, чтобы отвести продукцию на рынок и обратно, большего и не требуется. Любопытно, что режимами силовой установки заведует стильных рычаг коробки передач от спортивных Audi. Передняя панель снабжена аналоговым спидометром, сервисным ЖК-экраном и держателем для съёмного планшета. Утверждается, что в конструкции использованы экологичные материалы на основе вторсырья, а аккумулятор надёжно защищён от попадания влаги.

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Поступит ли в итоге моторикша Audi в розничную продажу, пока неизвестно — вероятно, решение об этом будет принято после завершения пилотного проекта в Индии и анализа его результатов.

Индия электромобиль новинки авто и технологии Audi

 

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