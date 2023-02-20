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Недавние поправки в ПДД требуют создания инфраструктуры для электросамокатов

20.02.2023 43 0 0

Изменения в Правилах дорожного движения, касающиеся так называемых «средств индивидуальной мобильности», вступают в силу грядущей весной.

Очередную порцию изменений в российские ПДД осенью 2022 года внесло постановление правительства РФ: документ касался регулирования движения СИМ (средствах индивидуальной мобильности), к которым авторы поправок отнесли электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные подобные устройства.

В частности, в указанных поправках есть указания об ограничении скорости, перечислены правила движения по проезжей части и пешеходным переходам. Новые нормы вступают в силу совсем скоро – 1 марта 2023-го. Как сообщает «Коммерсант», об этом региональным властям решили напомнить в Министерстве транспорта РФ, текст соответствующего письма был согласован с ГИБДД.

Согласно сообщению Минтранса, органам региональной власти рекомендуется «заранее создать условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ», необходимо интегрировать электроскутеры и т.д. «в транспортную систему». Для того, чтобы разработать планы такой «интеграции» на весенне-осенний период, предлагается назначить ответственных чиновников на местах.

В Минтрансе РФ уточнили, что в регионах должно быть обеспечено необходимое количество парковок для «альтернативного транспорта», при этом их следует расположить «в местах общего пользования» (но так, чтобы они не мешали пешеходам): на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метро, остановками общественного транспорта, а также около торговых центров. Предлагается размещать парковки для электросамокатов в парковочных карманах (для этого их нужно будет обозначить соответствующими знаками).

К письму Минтранса весьма прохладно отнёсся глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов. Он считает, что ведомству следовало бы выделить средства на создание в регионах РФ сети велодорожек, по которым могли бы перемещаться электросамокаты и другой подобный транспорт, «вместо того чтобы провоцировать людей ездить по тротуарам, что небезопасно для пешеходов». Эксперт отметил, что деньги на это можно было бы взять из уплаченных штрафов за нарушения ПДД. «То, что делается сейчас, безопасность движения только снизит», – заявил Владимир Соколов.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, согласно поправкам, который скоро вступят в силу, максимальная разрешённая скорость для пользователей СИМ ограничена 25 км/ч. Они обязаны подчиняться требованию дорожных знаков и разметки, а выезжать на проезжую часть разрешено только лицам старше 14 лет. Если мощность альтернативных транспортных средств превышает 250 Вт, а максимальная скорость больше 50 км/ч, их можно приравнять к мопедам и мотоциклам. Это значит, что инспекторы могут отправлять таких участников движения на медосвидетельствование, подвергнуть административному аресту, лишить нарушителей водительских прав через суд и т.д. Кстати, подобная практика уже не первый год применяется в некоторых регионах РФ.

Как сообщает издание, не всех устраивают нынешние поправки в ПДД. Так, глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предлагает приостановить вступление их в силу изменений и направить документ на новое обсуждение. Он опасается, что из-за «нештрафуемого порога» пользователи СИМ будут разгоняться по тротуарам до 45 км/ч, что может негативно отразиться на безопасности пешеходов.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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