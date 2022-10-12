Изменения в ПДД для электросамокатов от 6 октября 2022: что изменилось и когда вступает в силу

Недавно мы рассказывали о том, какие требования есть в действующих ПДД для тех, кто ездит на электросамокатах , и отмечали несовершенство законодательства. Ведь водители большинства мощных электросамокатов по ПДД формально вообще относились к пешеходам, притом что по всем показателям должны были относиться к мопедам. Теперь этот пробел устранен: 6 октября были утверждены поправки в ПДД, которые касаются главным образом водителей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники. Давайте разбираться, что изменилось и когда поправки вступят в силу.

Какие поправки вносятся в ПДД и когда они вступают в силу?

Правительство подготовило большой объем поправок в ПДД. Их можно разделить на три ключевых категории. Первая – регулирование движения электросамокатов, моноколес, гироскутеров и другого подобного транспорта: их объединяют понятием «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ) и включают в ПДД. Вторая категория поправок – введение в ПДД новых знаков и разметки и изменение правил применения некоторых существующих. Третья категория – внесение поправок в некоторые правила: например, остановки и стоянки, остановки перед ж/д переездами, проезда круговых перекрестков и так далее. Кроме того, в документе есть и другие поправки – как формальные, так и не касающиеся владельцев легковых машин (например, правила движения автобусов и перевозки опасных грузов).



Постановление и внесении изменений было подписано 6 октября 2022 года, но дата вступления в силу новых поправок в ПДД – 1 марта 2023 года. При этом постановление указывает, что в таком виде ПДД будут действовать до 1 марта 2029 года, после чего их нужно будет продлить или переиздать.

Что меняется для владельцев электросамокатов и другой подобной техники?

Начнем с главного пласта изменений: тех, что относятся к электросамокатам, гироскутерам и прочей подобной технике. Мы уже отмечали, что в действующем законодательстве имелся пробел: по ПДД пользователи электрических транспортных средств с мотором мощностью менее 250 Вт относились к пешеходам, более мощных – к мопедам, но при этом мощность все равно никто не контролировал. Теперь этот пробел устранен. Пункт 1.2 ПДД дополнен понятием «Средство индивидуальной мобильности».

«Средство индивидуальной мобильности» – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Как видно, СИМ не имеют привязки к мощности мотора – это исключает необходимость проверять их документы и дифференцировать их движение. При этом, согласно пункту 1.2 ПДД, СИМ не относятся к механическим транспортным средствам – то есть, в этом отношении они приравнены к велосипедам. К тому же пользователей СИМ четко отделили от пешеходов: теперь пешеходами считаются в том числе «лица, ведущие средство индивидуальной мобильности».

Где можно передвигаться пользователям СИМ старше 14 лет?

Пользователям СИМ в возрасте старше 14 лет можно передвигаться по:

велосипедным дорожкам;

велопешеходным дорожкам;

проезжей части велосипедной зоны;

полосе для велосипедистов;

пешеходной зоне – в случае, если масса средства индивидуальной мобильности не превышает 35 кг;

по тротуару, пешеходной дорожке – в случае, если масса средства индивидуальной мобильности не превышает 35 кг, и при соблюдении одного из следующих условий:

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;



лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, сопровождает ребенка в возрасте до 14 лет, использующего для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедиста в возрасте до 14 лет;

по обочине – в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка либо отсутствует возможность двигаться по ним;

по правому краю проезжей части дороги при соблюдении одновременно следующих условий:

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка, обочина либо отсутствует возможность двигаться по ним;

на дороге разрешено движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а также движение велосипедов;

средство индивидуальной мобильности оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой (фонарем) белого цвета спереди.

При этом пункт 24.5 уточняет, что «движение велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, должно осуществляться только в один ряд». Кроме того, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, запрещаются обгон или объезд с левой стороны транспортного средства.

Где можно передвигаться пользователям СИМ в возрасте от 7 до 14 лет?

Пользователи СИМ в возрасте от 7 до 14 лет могут передвигаться:

по тротуарам;

по пешеходным дорожкам;

по велосипедным дорожкам;

по велопешеходным дорожкам;

в пределах пешеходных зон.

Где можно передвигаться пользователям СИМ младше 7 лет?

Дети в возрасте младше 7 лет, использующие СИМ, могут двигаться:

по тротуарам;

по пешеходным дорожкам;

по велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов);

в пределах пешеходных зон.

При этом ПДД устанавливают, что движение детей в возрасте младше 7 лет, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, должно осуществляться только в сопровождении взрослых.

Как пользователи СИМ должны передвигаться в жилых зонах?

Пункт 17.1 указывает, что в жилой зоне пешеходы имеют преимущество, при этом они не должны создавать на проезжей части необоснованные помехи для движения транспортных средств и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Как можно передвигаться тем, кто ведет СИМ по обочине?

Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, средство индивидуальной мобильности, при движении по краю проезжей части должны следовать по ходу движения транспортных средств.

Какие требования светофоров и регулировщиков относятся к пользователям СИМ?

Пункт 6.5 ПДД получил новую редакцию.

6.5 Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода, то его действие распространяется только на пешеходов. Если сигнал светофора выполнен в виде велосипеда, то его действие распространяется на велосипедистов и водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе. Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности в соответствии с пунктом 24.21 настоящих Правил, должны руководствоваться сигналами светофора в виде силуэта пешехода либо велосипеда при их движении соответственно по тротуару, пешеходной дорожке либо по велосипедной, велопешеходной дорожкам, полосе для велосипедистов. При этом зеленый сигнал разрешает, а красный сигнал запрещает движение пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Для регулирования движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, может использоваться также светофор с круглыми сигналами уменьшенного размера, дополненный прямоугольной табличкой белого цвета размером 200 x 200 мм с изображением велосипеда черного цвета.

Пункт 6.10, касающийся сигналов регулировщика, тоже получил новый абзац.

Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Такие же поправки получил пункт 6.14. Теперь при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх пешеходы и лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, должны освободить ее, а если это невозможно – остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

Кому пользователи СИМ уступают дорогу, и наоборот?

Пункт 8.3 изложили в новой редакции. Теперь при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам, велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, путь движения которых он пересекает.

Пункт 13.1 получил уточнение: при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

То же самое касается пункта 14.3: на регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, закончить пересечение проезжей части (трамвайных путей) соответствующего направления.

Пункт 17.3 тоже дополнили: при выезде из жилой зоны водители и лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения.

Новый пункт 24.6(1) указывает, что при пересечении проезжей части вне перекрестка велосипедистом или лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, указанные лица обязаны уступить дорогу другим участникам дорожного движения, движущимся по ней.

Можно ли пользователям СИМ выезжать на автомагистрали?

Некоторые электросамокаты и моноколеса способны разгоняться до 60-80 км/ч, и некоторые их обладатели могут решить, что это делает их пригодными к выезду на автомагистрали. Однако пункт 16.1 четко указывает, что на автомагистралях запрещается движение пешеходов, лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, <...>.

Какие световые приборы и отражающие элементы обязаны иметь и применять владельцы СИМ?

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности должны быть включены фары или фонари.

В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. То есть, требование по включению днем ДХО или ближнего света распространяется и на СИМ.

Пункт 24.10 не только пополнился СИМ, но отныне обязывает иметь светоотражающие элементы в условиях недостаточной видимости. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и водителям мопедов рекомендуется, а вне населенных пунктов указанные лица обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств. В нынешней редакции светоотражающие элементы относятся к «рекомендованным» атрибутам.

С какой скоростью могут передвигаться пользователи СИМ?

Новый пункт ПДД 24.6 указывает, что движение лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, разрешается со скоростью не более 25 км/ч.

Однако в том же пункте указано, что если движение велосипедиста или лица, использующего для передвижения средство индивидуальной мобильности, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон (включая велосипедные дорожки, находящиеся в пешеходных зонах) подвергает опасности или создает помехи для движения пешеходов, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов, а лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, спешиться или снизить скорость до скорости, не превышающей скорость движения пешеходов.

Кроме того, во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет.

Что запрещено пользователям СИМ?

Пользователям СИМ по новым правилам запрещено:

управлять средством индивидуальной мобильности (при наличии руля), не держась за руль хотя бы одной рукой ;

; перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией средства индивидуальной мобильности;

буксировать средства индивидуальной мобильности, а также буксировать средствами индивидуальной мобильности, кроме буксировки средством индивидуальной мобильности прицепа, предназначенного для эксплуатации со средством индивидуальной мобильности.

Какие дорожные знаки и разметка теперь распространяются на СИМ?

Знак 3.10 «Движение пешеходов запрещено». Запрещается движение пешеходов, а также лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Новый знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

Знак 4.5.1 «Пешеходная дорожка». Разрешается движение пешеходам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистам в случаях, указанных в пунктах 24.2 – 24.4 настоящих Правил.



Знак 5.11.2 «Дорога с полосой для велосипедистов». Дорога, по которой движение велосипедистов, лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, и водителей мопедов осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.



Знак 5.33 «Пешеходная зона». Место, с которого начинается территория (участок дороги), на которой разрешено движение пешеходов и в случаях, установленных пунктами 24.2 – 24.4 и 24.6 настоящих Правил, лиц, использующих для движения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистов.



Табличка 8.4.7.1 распространяет действие знака на велосипедистов, табличка 8.4.7.2 – на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.



Табличка 8.4.16 не распространяет действие знака на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.



Кроме того, была «расширена в правах» горизонтальная разметка 1.23.2 – обозначение пешеходной дорожки или пешеходной части дорожки, предназначенной для совместного движения пешеходов, лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистов.



Какие новые понятия, знаки и разметка, не касающиеся СИМ, появились в ПДД?

Как мы помним, вторая категория нововведений в ПДД – это внедрение новых терминов, знаков и разметки, а также изменения правил применения некоторых существующих. Давайте их рассмотрим.

Обочина отныне не обязана располагаться на одном уровне с проезжей частью: теперь это элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами.

В ПДД появился новый термин: «Островок направляющий» – это элемент обустройства автомобильной дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков. Например, это участки, выделенные разметкой или бордюрами, которые обозначают направление и границы транспортного потока. При этом на дорогах с двусторонним движением при отсутствии разделительной полосы островки направляющие, островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры мостов, путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части, водитель должен объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное. Кроме того, запрещается остановка на островках направляющих и островках безопасности.



Расширено содержание термина «Разделительная полоса»: теперь это элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2, разделяющий смежные проезжие части, проезжую часть и трамвайные пути либо отделяющий полосы для маршрутных транспортных средств и (или) полосы для велосипедистов от остальных полос движения в пределах одной проезжей части и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств.

Диагональные пешеходные переходы теперь обозначаются новой разметкой 1.14.3. При этом на регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 1.14.3, обозначающей такой пешеходный переход.

Изменения в пункте 4.5 ПДД обязывают пешеходов убедиться в безопасности перехода в любом месте: теперь не только на нерегулируемых, а вообще на всех пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.



Светофоры по новым правилам могут иметь еще одну дополнительную секцию. Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Направление стрелки указывает на пешеходный переход, на котором включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.

На маршрутных транспортных средствах (в частности, трамваях) появятся новые световые табло «Внимание, пассажир!». В случае если на таком стоящем маршрутном транспортном средстве включено световое табло «Внимание, пассажир!», водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой 1.17.2, а при ее отсутствии – перед маршрутным транспортным средством, не создавая помех пешеходам, осуществляющим посадку и высадку с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло «Внимание, пассажир!».

Велосипедистам запретили стоянку на краю тротуара: теперь стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам и мопедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 – 8.6.9.

Места остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси теперь обозначаются разметками 1.17.1 и 1.17.2, и запрещается остановка ближе 15 метров от них.



Знак 3.1 «Въезд запрещен» теперь может быть применен совместно с табличками 8.4.1 – 8.4.8, 8.5.1 – 8.5.7 и 8.4.9 – 8.4.16. То есть, теперь его можно будет применять не только с табличкой «Расстояние до объекта», но и с информационными табличками: «Вид транспортного средства», «Кроме вида транспортного средства», «Субботние, воскресные и праздничные дни», «Рабочие дни», «Дни недели», «Время действия».

Изменено время перестановки под знаками 3.29 и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 21 часа до 24 часов (время перестановки).



Знак 3.27 больше не может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знак 3.28 – с разметкой 1.10, и зона действия этих знаков не определяется протяженностью линии разметки.



Расширено понятие временных знаков. Теперь помимо знаков на желтом фоне временными считаются знаки, установленные на переносных опорах.



Поправки вводят некоторые новые знаки и таблички: в частности, 3.34 «Движение автобусов запрещено» (знак) и 8.26 «Зарядка электромобилей» (табличка).

Расширена цветовая гамма применяемой горизонтальной разметки. Теперь для постоянной горизонтальной разметки (включая дублирование изображения дорожных знаков) установлены следующие цвета: белый, желтый, красный, синий, черный, зеленый. Для временной дорожной разметки установлен оранжевый цвет (кроме разметки 1.4, 1.10, 1.17.1, 1.17.2 и 1.26).



Расширено применение разметки 1.7: теперь она обозначает полосы движения в пределах перекрестка или зону парковки. Разметка синего цвета обозначает, что зона парковки используется на платной основе.



Какие существующие правила изменяются новыми поправками?

Уточнены правила остановки перед ж/д переездами. Теперь в случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии и (или) знака 6.16, знака 2.5, если их нет – не ближе 5 м от светофора или шлагбаума, а при отсутствии светофора или шлагбаума – не ближе 10 м до ближайшего рельса.

В ПДД закрепляют возможность предоставления документов в электронном виде. Новая сноска к пункту 2.1.1 гласит, что документы, предусмотренные настоящими Правилами, в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе.



Изменены нормы обязательного отдыха водителя при движении. Время управления транспортным средством не должно превышать: 9 часов в течение периода, не превышающего 24 часов с момента начала управления транспортным средством, после завершения ежедневного или еженедельного отдыха. Допускается увеличение этого времени до 9 часов, но не более 3 раз в течение периода между двумя последовательными периодами еженедельного отдыха. Кроме того, добавлено уточнение, что любой ежедневный отдых может быть заменен еженедельным.