Где и как можно ездить на мопедах, скутерах и электросамокатах, а что им запрещено

Мощные электросамокаты, которых становится все больше, возродили в умах пешеходов и водителей вопрос: за что их можно ненавидеть официально, а за что только лично? Иными словами, где они могут ездить по ПДД, а где им появляться запрещено? Давайте вспомним, к какой категории относятся электросамокаты, а также маломощные скутеры и прочая самодвижущаяся техника, и исходя из этого выясним, какими правами и обязанностями обладают их наездники.

К какой категории относятся электросамокаты?

В ПДД понятия «электросамокат», разумеется, нет. Все транспортные средства здесь разделены на три ключевых категории: велосипеды, мопеды и мотоциклы.



Но начать стоит даже не с велосипедов, а с пешеходов. Ведь ПДД указывают, что «к пешеходам приравниваются лица, <…> использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства». То есть, по правилам самокатчики вообще относятся к пешеходам, и из этого проистекает большая часть проблем. Они, в отличие от велосипедистов, не сходят с самоката на пешеходных переходах (ведь они уже пешеходы), ездят по тротуарам (ведь тротуар – это зона движения пешеходов) и так далее. При этом подавляющее большинство самокатов, включая прокатные, имеют заявленную «документальную» мощность до 250 Вт, что исключает возможность признать их механическим транспортным средством.

Велосипед по ПДД – это транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение, как правило, мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности – при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч. Главное, что нужно выделить из этого определения – мощность двигателя, не превышающую 250 ватт. Как мы уже поняли, вопрос принадлежности самокатов к велосипедам остается открытым: у него нет «педалей или рукояток», и разные суды в своих делах относят самокатчиков то к велосипедистам, то к пешеходам. К этому вопросу мы еще вернемся при поддержке ГИБДД, а пока просто отметим, что электросамокаты с мотором до 250 Вт не относятся к мопедам и могут также двигаться по правилам для велосипедистов.

Мопед – это двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики. Из всего этого мы выделим три критерия: максимальная скорость не выше 50 км/ч, ДВС объемом не более 50 кубов или электродвигатель мощностью от 250 Вт до 4 кВт. Практика показывает, что большинство популярных электросамокатов в продаже оснащено моторами мощнее 250 Вт. То есть, электросамокаты с мощными моторами относятся к мопедам, и именно о такой технике мы сегодня поговорим.

Мотоцикл – это двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. В продаже есть экстремальные модели полноприводных электросамокатов мощностью выше 4 кВт, способные разгоняться до 70-85 км/ч. Да и некоторые менее мощные модели тоже могут перевалить за ограничение в 50 км/ч – как, впрочем, и бензиновые скутеры-«полтинники». По закону все эти быстрые двухколесники относятся уже не к мопедам, а к мотоциклам.

Где можно ездить на мопедах и электросамокатах?

Движение велосипедистов и мопедов в основном регламентируется разделом 24 ПДД. Пункт 24.7 перечисляет все варианты того, где можно ехать на мопеде (включая электросамокаты с мотором мощнее 250 Вт). Согласно ему, «водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов». Кроме того, «допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам».

Напомним, что полоса для велосипедистов – это полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2.

Под эти знаки в соответствующем направлении можно ехать на мопеде, в том числе – бензиновом скутере с мотором до 50 кубиков или мощном электросамокате.



Формально ПДД не запрещают движение мопедов в велосипедной зоне. По правилам велосипедная зона – территория, предназначенная для движения велосипедистов, начало и конец которой̆ обозначены соответственно знаками 5.33.1 и 5.34.1. То есть, мопеды в списке разрешенных к движению не упомянуты. Но пункт 24.11 ПДД указывает, что в велосипедной зоне велосипедисты имеют преимущество перед механическими транспортными средствами. А так как мопед – это механическое транспортное средство, правила фактически предусматривают его пребывание в велосипедной зоне.

В велосипедной зоне двигаться на мопеде не запрещено, но велосипедисты имеют преимущество



При этом на мопеде нельзя ехать по велосипедной дорожке. Напомним, что велосипедная дорожка – это конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1.

Под этот знак ехать на мопеде, в том числе мощном электросамокате, запрещено.



Отдельно отметим, что горизонтальная разметка для велосипедной дорожки и для велосипедной полосы одинаковая: это разметка 1.23.3 с изображением велосипеда.



То есть, если рядом нет знаков, нужно руководствоваться пониманием того, что велополоса конструктивно не отделена от проезжей части, а велодорожка отделена. Соответственно, по первой можно ехать в том числе на мопедах и мощных электросамокатах, а по второй – нет.



Итак, приведем полный список зон, где можно ехать на мопеде и в том числе мощном электросамокате:

по правому краю проезжей части в один ряд;

по полосе для велосипедистов;

по обочине, если это не создает помех пешеходам;

в велосипедной зоне, предоставляя преимущество велосипедистам.

Нужны ли права для управления мопедом и электросамокатом?

Часть 1 статьи 25 федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 устанавливает, что право на управление мопедами и легкими квадрициклами дает категория «M». При этом право на управление транспортными средствами категории «M» дает водительское удостоверение любой категории – например, «А», «В», «ВС» и так далее. То есть, для управления мопедом или мощным электросамокатом нужны права категории М или любой другой. При этом права категории М можно получить с 16 лет. То есть, до 16 лет ездить на мощных электросамокатах вообще запрещено, а с 16 лет – только при наличии прав категории М.



Можно ли перевозить пассажиров на мопеде и электросамокате?

Возможность перевозить пассажиров на мопеде и в том числе электросамокате устанавливается пунктом 24.8 ПДД. Он запрещает водителям мопедов перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства, а также перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест. То есть, ехать вдвоем на скутере с двухместным сиденьем вполне можно, а вот электросамокаты обычно предполагают езду стоя или сидя на велосипедном сиденье и конструктивно не предусматривают возможности перевозки пассажиров. То есть, ехать вдвоем на электросамокате, «обняв» пассажира или «прицепив» его за себя, запрещено.



Можно ли ездить на мопеде и электросамокате без шлема?

Еще одно важное условие езды на мопеде, и в том числе мощном электросамокате – это обязательное ношение шлема. Оно тоже устанавливается пунктом 24.8 – он указывает, что водителям мопедов запрещено двигаться по дороге без застегнутого мотошлема. То есть, для езды на электросамокате с мотором мощнее 250 Вт тоже обязательно нужен шлем, причем не велосипедный, а мотоциклетный.



Что запрещено водителям мопедов и электросамокатов?

Пункт 24.8 содержит список того, что запрещено велосипедистам и водителям мопедов:



управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах);

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);

пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Кроме того, пункт 24.9 указывает, что запрещена буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

В чем проблема электросамокатов?

Ключевую проблему, связанную с контролем движения электросамокатов, мы уже упоминали. Дело в том, что подавляющее большинство таких самокатов, включая прокатные, формально имеют моторы мощностью до 250 Вт и поэтому не отнесены к мопедам. Ведь чтобы сдать в аренду мопед, нужно убедиться в наличии у арендатора водительских прав категории М (или любой другой), предоставить ему шлем или убедиться в наличии у него собственного шлема, убедиться, что ему есть как минимум 16 лет… Арендодателям эти сложности не нужны – особенно с учетом того, что за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав, предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. А сдать в аренду электросамокат до 250 Вт можно безо всяких документов и требований – ведь по ПДД водитель такого самоката является пешеходом.



Той же логикой руководствуются и владельцы электросамокатов любой мощности: хочешь – езжай по тротуару или пешеходной зоне, как пешеход, хочешь – по велополосе или велодорожке, как велосипедист, а хочешь – по обочине или правому краю проезжей части, как мопед. Ведь вся эта техника никак не регистрируется, а в документах на нее зачастую указывается «нужная» мощность, и в результате доказать, что водитель самоката неправ, крайне сложно. Не секрет, что 50-кубовые скутеры тоже легко дорабатываются до объема в 65-70 кубиков и разгоняются до 80 и более километров в час, но водители бензиновых скутеров обычно не ездят по тротуарам и велодорожкам, а форсируют технику, чтобы быстрее ездить по дорогам без регистрации. Электросамокаты же пока остаются трудно классифицируемой и слабо контролируемой категорией транспорта, которая нередко доставляет проблемы и пешеходам, и велосипедистам, и автомобилистам, и другим участникам движения.

