Популярные вопросы ×
  • Велодорожка: можно ли на нее выезжать и каков штраф за нарушение

Велодорожка: можно ли на нее выезжать и каков штраф за нарушение

08.03.2021 197 0 0

Мы уже привыкли, что вероятность встретить в городе оборудованную велодорожку крайне невысока, и обычно велосипедисты, соблюдая ПДД, в ее отсутствие движутся по тротуару или правому краю проезжей части. Но на самом деле в ПДД есть даже две зоны, по которым могут двигаться только велосипедисты: это велодорожка и полоса для велосипедистов. Чем они отличаются, можно ли на них выезжать и каков штраф за нарушение?

 
Чем отличаются велодорожка и полоса для велосипедистов?

В ПДД велодорожка и полоса для велосипедистов – это два отдельных понятия. Ключевое отличие в том, объединена ли эта полоса с проезжей частью для автомобилей. Велодорожка – это конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1. Кроме нее есть еще велопешеходная дорожка, тоже конструктивно отделенная от проезжей части. А вот полоса для велосипедистов – это полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2.

Как распознать все эти дорожки и полосы на дороге?

На самом деле, знаков, обозначающих велосипедные дорожки и полосы, в ПДД предостаточно: фактически набор очень похож на тот, что используется для обозначения полос общественного транспорта.

Знаки 4.4.1 и 4.4.2 обозначают начало и конец велосипедной дорожки, а набор знаков 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 обозначает велопешеходные дорожки с совмещенным или разделенным движением пешеходов и велосипедистов.

Знаки 4.4.1 и 4.4.2
Знаки 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7

Однако выехать по невнимательности на велодорожку, конструктивно отделенную от основной проезжей части, почти невозможно, так что для сознательных автомобилистов более важны знаки, выделяющие полосу для велосипедистов, отделенную от остальной проезжей части только разметкой. Это знаки 5.11.2, 5.12.2, 5.13.3, 5.13.4, 5.14.2 и 5.14.3. Кроме того, все эти велосипедные дорожки и полосы обычно выделяются не только знаками, но и горизонтальной разметкой 1.23.3.

Знаки 5.11.2, 5.12.2, 5.13.3, 5.13.4, 5.14.2 и 5.14.3
Разметка 1.23.3

А еще при движении и маневрировании на автомобиле стоит помнить, что велосипедистам разрешено двигаться и по полосам общественного транспорта, расположенным справа.

Можно ли выезжать на велодорожки?

Нет, автомобилистам выезжать на велодорожки нельзя. Пункт 9.9 ПДД запрещает «движение механических транспортных средств (кроме мопедов) по полосам для велосипедистов», а также «движение механических транспортных средств по велосипедным и велопешеходным дорожкам». Более того, велодорожка не упомянута непосредственно даже в части пункта 9.9 ПДД, который разрешает «подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда». Однако движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб по велодорожке возможно.

При этом на велодорожке запрещено не только двигаться, но и останавливаться. Пункт 12.4 ПДД запрещает остановку «в местах, где транспортное средство <…> сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств (в том числе на велосипедных или велопешеходных дорожках, а также ближе 5 м от пересечения велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью), а также на полосе для велосипедистов».

Таким образом выезд, движение, остановка и стоянка автомобилей на велодорожках и полосах для велосипедистов всегда запрещены.

Какое наказание предусмотрено за нарушение?

Для тех водителей, которые выезжают и движутся по велодорожке, предусмотрено наказание согласно части 2 статьи 12.15 КоАП. она указывает, что движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере 2000 рублей. Любопытно, что в формулировку не включено движение по полосе для велосипедистов. Однако кодекс ссылается на правила дорожного движения и, в частности, все тот же пункт 9.9, который запрещает ездить и по дорожкам, и по полосам для велосипедистов, так что избежать наказания не получится.

А вот штраф за остановку и стоянку на велодорожке в отдельный пункт КоАП не вынесен. Такое нарушение трактуется по части 1 статьи 12.19 как «нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

популярные вопросы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тесты Машина за квартиру и Жигули против BMW: помните ли вы, сколько стоили автомобили в СССР? В нашей стране до сих пор живёт много людей, которые помнят времена, когда хлеб стоил 16 копеек, а бутылка столичной – «три шестьдесят два». Сегодня мы предлагаем кому-то вспомнить, а кому-т... 7921 1 7 06.03.2021
Статьи / Статистика Авито Авто: о каком автомобиле мечтают женщины, а какой им подарили бы мужчины Эксперты Авито Авто в преддверии 8 марта провели опрос и выяснили, о каком автомобиле мечтают российские женщины, а также спросили у мужчин, как, по их мнению, выглядит идеальный женский авт... 1918 0 3 05.03.2021
Статьи / История Pyongsang: завод в КНДР, который выпускал ГАЗ-69 и Mercedes-Benz 190 с мотором от Волги Сегодня мы продолжим рассказ об автопроме Северной Кореи. Если вы пропустили начало, то вот здесь можно прочитать про грузовик Sungri, сделанный на базе ГАЗ-51 и выпускаемый, судя по всему,... 30749 5 10 05.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 120088 28 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 113399 27 19 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 67644 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings