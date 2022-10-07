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  • Новый транспорт – новые правила: очередные изменения в ПДД коснутся ограничения скорости

Новый транспорт – новые правила: очередные изменения в ПДД коснутся ограничения скорости

07.10.2022 52 0 0

В Правила дорожного движения спустя несколько лет всё-таки вписали так называемые «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

 

Правительство РФ утвердило очередные изменения в ПДД, они касаются электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколёс и других аналогичных устройств, которые законодатели отнесли к категории СИМ. Новые правила регулируют езду на таком альтернативном транспорте: речь в документе, в частности, идёт об ограничении скорости, движении по пешеходным переходам и проезжей части. Кроме того, в Правила дорожного движения внесли пару знаков, не связанных с электросамокатами и гироскутерами.

Согласно документу, который подготовил кабмин, в случае, если масса средства индивидуальной мобильности не превышает 35 кг, пользователям разрешается ездить по тротуарам, а также вело- и пешеходным дорожкам. При этом максимальная допустимая скорость не может быть выше 25 км/ч. В правительстве также отметили, что для пересечения дороги по пешеходному переходу «пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться». 

Кроме того, тем, кто управляет СИМ любого веса (в том числе тяжелее 35 кг), разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. При этом таким пользователям СИМ должно быть больше 14 лет, а на самих этих дорогах максимальная скорость должна быть ограничена отметкой в 60 км/ч, кроме того, должно быть разрешено движение велосипедистов. Двигающийся по дороге электросамокат или иное устройство, в обязательно порядке «должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета».

В документе также говорится о том, что для регулирования движения электросамокатов и других СИМ будут введены специальные дорожные знаки: они будут указывать на разрешение, ограничение или запрет перемещения на альтернативном транспорте в определённых зонах. При этом решение об установке соответствующих знаков должны будут принять местные власти (в зависимости от наличия требуемой дорожной инфраструктуры). 

Согласно поправкам, при совместном передвижении пешеходов и пользователей СИМ, приоритет остаётся у первых. Так что тем, кто управляет электросамокатом, сегвеем, гироскутером, моноколесом и т.д. необходимо рассчитывать свою скорость с учётом этого приоритета. Кстати, к пешеходам по-прежнему относятся пользователи обычных самокатов и роликовых коньков.

Ещё несколько поправок в ПДД не касаются пользователей СИМ. Так, кабмин ввёл полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Предполагается, что это улучшит видимость на дорогах. Ещё документ утвердит два новых дорожных знака: первый обозначает станцию для зарядки электромобилей, второй информирует о запрете движения автобусов (отметим, он разрешает движение автобусов, следующих по маршрутам, а также школьных автобусов). 

В списке нововведений оказалась и разметка разного цвета, которая поможет визуально разделить зоны платной и бесплатной парковки: в первом случае используют синие линии, во втором – белые. Такое разграничение было введено в ГОСТ несколько лет назад.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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