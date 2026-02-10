Недорогой компактвэн Nissan Gravite на базе Renault показали живьём

Новый вэн Nissan пока анонсирован только для Индии, там презентацию проведут уже на следующей неделе. Скорее всего, технику модель разделила с донором – Renault Triber.

Индийское подразделение Nissan приступило к новому этапу продвижения компактвэна Gravite. После публикации тизеров компания принялась выкладывать в Сеть ролики с «живым» автомобилем. Запечатленный на видео вэн все еще не избавился от камуфляжа, зато нам впервые продемонстрировали интерьер. Также напомним, что оригинальной ниссановской разработкой Gravite не является – это перелицованный Renault Triber, который, к слову, недавно обновился.

У Nissan Gravite собственные бамперы, а интегрированные в фары ходовые огни сделаны в виде двух диодных линий вместо сплошных полосок у донорского компактвэна Renault. Благодаря предыдущим картинкам мы также знаем, что модель японской марки получила другую радиаторную решетку – с «сотами» вместо вертикальных плашек.

Интерьер Nissan Gravite оформлен в стиле дорестайлингового Triber (а может, он и вовсе точно такой же). Главное отличие от модернизированного реношного компактвэна заключается в том, что центральные дефлекторы обдува идут поверх планшета мультимедийной системы. Как и в случае с Renault Triber, третий ряд кресел можно убрать самостоятельно, освободив место в багажнике. В списке оборудования Gravite еще заявлены цифровая приборка и климатическая установка с тремя шайбами.

Техника, очевидно, тоже перешла с донорского компакта. Речь идет о бензиновом трехцилиндровом атмосфернике 1.0 мощностью 72 л.с. (96 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или простеньким роботом. Привод только передний.

Полноценная премьера Nissan Gravite намечена на 17 февраля. Индийские профильные СМИ считают, что компактвэн японского бренда будет чуть дороже Renault Triber. Последний сегодня стоит от 576 300 рупий, что эквивалентно примерно 495 000 рублей по актуальному курсу.