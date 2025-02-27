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Недорогой кроссовер Volkswagen Tera показался на новых кадрах перед премьерой

27.02.2025 77 0 0

Компактный паркетник VW дебютирует в Бразилии уже в эти выходные. О технике сам производитель до сих пор не рассказал. Предполагается, что модель предложат с трехцилиндровым литровым мотором. Привод же наверняка исключительно передний.

Кроссовер Volkswagen Tera анонсировали еще осенью прошлого года. Дебютным рынком для компактной пятидверки станет Бразилия, там же наладят производство. В местной гамме модель окажется дешевле паркетников Nivus и T-Cross. Публичную премьеру Tera проведут 2 марта на карнавале в Рио-де-Жанейро, и в преддверии показа марка распространила очередные тизеры новинки.

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В основе кроссовера лежит платформа MQB-A0, на которой построены и упомянутые VW Nivus и T-Cross, а также хэтчбек Polo. По предварительным данным, в длину Tera насчитывает примерно 4 метра. А колесная база якобы составляет те же 2566 мм, что и у бразильского хэтча VW Polo.

Среди особенностей внешности Volkswagen Tera – светодиодные «штрихи» в фарах и задних фонарях, довольно агрессивные бамперы, неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова. Паркетнику также положены стильные диски (вероятно, 16- и 17-дюймовые). Интерьер все еще не засвечен. Скорее всего, в дорогих комплектациях Tera имеет виртуальную приборку и крупный планшет мультимедиа.

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О технике официальных данных по-прежнему нет. Бразильские СМИ считают, что начальные версии предложат с трехцилиндровым атмосферником 1.0, а богатым исполнениям могут отрядить турботройку 1.0 TSI. На производственной родине двигатели традиционно будут «питаться» как бензином, так и этанолом. Коробки – механика или классический автомат. А вот привод наверняка только передний.

После того, как VW Tera освоит бразильский рынок, кроссовер, вероятно, начнут поставлять и в другие страны Латинской Америки.

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