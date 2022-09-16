Необычный кроссовер Chery Gene показал новый стиль марки

Большой паркетник представляет собой концепт, и он вряд ли станет серийным. Но некоторые дизайнерские приемы все же могут перекочевать на массовые модели бренда.

Компания Chery провела сегодня в Китае специальное мероприятие, в рамках которого продемонстрировала свои последние разработки: среди них, например, «облачная» платформа, автопилот, «тележка» для электрокаров и даже «кабина будущего». Но нам больше интересен довольно необычный концепт Chery Gene («ген»), ведь он провозглашен носителем нового семейного языка дизайна марки: считается, что его черты достанутся массовым моделям Чери, которые появятся к 2025 году. Фото прототипа опубликовало, в том числе, местное издание Autohome.

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Итак, Chery Gene – это электрический кроссовер длиной около пяти метров. Об установке сказано лишь то, что кросс имеет солнечные батареи. Как и у многих других шоу-каров, у Gene камеры вместо зеркал, но есть и собственная «фишка» — камеры выдвижные. Задние двери распахиваются против хода движения, центральные стойки отсутствуют. Светотехнику сделали в виде диодных полос во всю ширину машины, причем как спереди, так и сзади. Полосы эти «прерваны» эмблемой марки, и она тоже светится. Также в арсенале кросса значится автопилот – при его активации загораются не массивные плашки, выполняющие роль фар и задних фонарей, а тонкие линии.



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Вместо привычной багажной двери – откидывающаяся верхняя секция и нижняя выдвижная часть с отсеком, в который поместили электрический скейтоборд и два дрона. Последние могут транслировать изображение в очки виртуальной реальности, идущие в комплекте.



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У Chery Gene четырехместный салон с «парящим» центральным тоннелем. На передней панели красуется единый 27-дюймовый дисплей. А когда включен автопилот, то руль прижат к панели, кресла переведены в полулежачее положение. Сиденья могут вращаться.



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Какие именно черты концепта унаследуют будущие модели Chery – не уточняется.

