Neoline DeepScan: открыт предзаказ гибрида нового поколения

Neoline DeepScan стал первым устройством компании с абсолютно новой радарной платформой следующего поколения. В Neoline DeepScan применяется пятое поколение двойного LNA-усилителя сигнала. В результате гибрид детектирует новейшие маломощные радары с расстояния до 1 км там, где типичные аналоги с одиночными LNA-усилителями первого поколения едва достигают 400-500 метров.

Также были обновлены и улучшены лазерный приемник с усилителем сигнала и аппаратный модуль для эффективного детектирования радара Multaradar.

Neoline DeepScan получил максимально полную базу сигнатур применяемых в России радаров, их количество выросло с 16 до 25. Цифровой анализатор устройства точно определяет источник сигнала и блокирует все ложные срабатывания.

Новинка поддерживает Wi-Fi, что позволяет быстро и просто обновлять GPS-базу и прошивку с помощью смартфона через фирменное приложение NEOLINE CONNECT для iOS и Android. Также доступен просмотр роликов без скачивания, передача файлов в мессенджеры (например, Telegram) и загрузка видео в память смартфона для создания резервной копии.

Модель ведет качественную Full HD видеосъемку благодаря матрице Sony и эксклюзивному светосильному многолинзовому объективу от тайваньского производителя оптики для ведущих мировых компаний в области фото и видеотехники.

Премиальная комплектация включает фирменный кабель прямого питания от бортсети для активации автоматического парковочного режима. Также прилагается два крепления – на 3М скотче и вакуумной присоске.

До 15 января 2024 года Neoline предлагает совершить предзаказ по выгодной цене и получить в подарок карту памяти объемом 64 Гб.

Напомним, ранее в этом году разработанные и произведенные в Южной Корее гибриды и радар-детекторы Neoline постоянно становились победителями в сравнительных редакционных тестах издания Kolesa.ru.

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