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  • Неудержимые «лошадки»: крупный отзыв Ford Mustang из-за ломающейся педали тормоза

Неудержимые «лошадки»: крупный отзыв Ford Mustang из-за ломающейся педали тормоза

29.09.2020 76 0 0

Под отзыв попали десятки тысяч новеньких спорткаров, произведённых во Флэт Роке (штат Мичиган) в период с 4 марта 2019 года по 13 августа 2020 года. На них необходимо устранить потенциальную неисправность тормозной системы.

 

Компанию Ford подвёл канадский поставщик комплектующих KSR International, который делает для Мустангов кронштейны крепления педали тормоза. Поставщик внезапно изменил материал, из которого изготовлен кронштейн (был нейлон, стал полипропилен), но это негативно повлияло на прочностные свойства узла: вскоре выяснилось, что если на педаль тормоза давить слишком сильно, то кронштейн может треснуть, педаль потеряет прочную опору, а водитель из-за этого не сможет обеспечить точное и надёжное замедление автомобиля, то есть рискует попасть в аварию.

Жалобы от клиентов, на «размягчение» педали тормоза стали поступать летом прошлого года, четыре рекламации пришли с европейского рынка, две — с североамериканского, но несчастных случаев в связи с выявленным дефектом пока не зафиксировано. Внутреннее расследование Ford начал в августе прошлого года, отзывную кампанию объявили только в нынешнем сентябре. В США она затронет 38 005 автомобилей, причём все они снабжены 10-ступенчатой АКП, то есть владельцам спорткаров с «механикой» беспокоиться не стоит — на них, видимо, используется кронштейн другой конструкции. Сколько дефектных Мустангов находится в других странах, пока неизвестно. В Россию Ford Mustang никогда официально не поставлялся.

Добавим, что по данным ресурса CarSalesBase, за первую половину этого года Ford Mustang разошёлся в США тиражом 33 786 экземпляров, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2019-го — очень хороший результат с учётом коронакризиса. Второе место в американском сегменте спорткаров занимает Dodge Challenger: с января по июнь продано 22 018 шт. (-23%), на третьем — Chevrolet Camaro: 13 860 шт. (-43%).

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