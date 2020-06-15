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  • Невостребованное наследство: BMW 7 Series (E32) почти без пробега выставлена на аукцион

Невостребованное наследство: BMW 7 Series (E32) почти без пробега выставлена на аукцион

15.06.2020 1580 0 1

В Сети продаётся очередная «консерва» – на сей раз BMW 740i, выпущенная в 1992 году и простоявшая у дилера 23 года в ожидании наследников умершего заказчика.

 

На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 коллекционеры редких и классических автомобилей ударились в распродажи – многим кажется, что спрос на предметы роскоши безнадёжно упадёт на долгие годы и надо избавляться от наиболее ценных активов пока не поздно. Так, большой ажиотаж в интернете вызвала всплывшая в марте на немецком eBay «семёрка» BMW в кузове Е38 из Польши с пробегом в 255 км. Машина буквально хранилась под колпаком и ушла за 120 050 евро.

Теперь же другой поляк, а именно владелец салона классических автомобилей Klasyka Gatunku выставил на аукционе Catawiki седан BMW 740i в кузове Е32 образца 1992 года. У этой машин есть, по сути, всего один недостаток – она праворульная. Продавец утверждает, что в своё время её напрямую в Германии заказал некий гражданин Великобритании, но за машиной так как и не приехал, так как скоропостижно скончался. Новенькая с иголочки «семёрка» белого цвета с синим велюровым салоном и деревянными вставками простояла у немецкого дилера 23 года в ожидании наследников умершего владельца, но они так и не объявились. В 2015 году машина была продана в Польшу, нынешний владелец бережно хранил её в тёплом отапливаемом гараже, на одометре – всего 482 мили или 775 км. Расчёт был понятен: классическая BMW без пробега стояла, есть не просила и дорожала, лет через десять её можно было продать за кругленькую сумму. Но коронавирус спутал все карты и от машины, видимо, было решено избавиться досрочно.

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В салоне за «семёрку» просили всего 125 тысяч злотых или около 28 тысяч евро. И, представьте себе, желающих не было. Теперь машину продают на электронном аукционе, который заканчивается через два дня, и ставка на момент нашей публикации всего 7805 евро…

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В чём дело? Почему не берут? Ведь у машины идеальное техническое состояние, полностью родная комплектация, вплоть до шин Pirelli P600 и тормозных колодок. На краске есть лишь лёгкие следы потёртостей и старения, но они легко устраняются полировкой. Двигатель – 4,0-литровый М60 с отдачей в 286 л.с. и 400 Нм. Коробка передач – 5-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Разгон до 100 км/ч по паспорту – за 7,4 с, максимальная скорость – 240 км/ч.

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В Германии такая машина точно нашла бы нового владельца, но с правым рулём это сомнительная покупка. А в Великобритании нет такого культа «семёрок» как континентальной Европе (в том числе в России), потому лот и простаивает. К тому же Е32 – это не Е38, которую многие считают лучшей «семёркой» всех времён и народов и именно её хотят иметь в гараже. Е32 при всех своих достоинствах котируется сильно меньше. С двигателем V12 (М70), который в новейшей истории BMW впервые появился именно на «семёрке» Е32, продать машину было бы легче, да и кожаный салон не помешал бы, в текущем виде эта британская «консерва» – слишком уж вещь в себе. Впрочем, посмотрим на финальную стоимость – быть может, какой-нибудь щедрый фанат всё же найдётся.

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