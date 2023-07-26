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  • Nichols N1A: лёгкий аналоговый суперкар от опытного конструктора болидов Формулы-1

Nichols N1A: лёгкий аналоговый суперкар от опытного конструктора болидов Формулы-1

26.07.2023 105 0 0

Британская компания Nichols Cars представила открытый среднемоторный суперкар N1A, сделанный по мотивам спортпрототипа McLaren M1A из 60-х годов прошлого века. Nichols N1A оснащён 7,0-литровым 659-сильным атмосферным V8 и весит всего 900 кг.

Компанию Nichols Cars основал в 2017 году автомобильный конструктор Стив Николс, под руководством которого команда McLaren во второй половине 80-х годов прошлого века разработала один из самых успешных болидов в истории Формулы-1 — MP4/4, его пилотировали легендарные Айртон Сенна и Ален Прост. Николс работал также в командах Ferrari, Jaguar, Jordan и Sauber, а его первый дорожный автомобиль посвящён спортпрототипу McLaren M1A, который относился к тогдашней Группе 7 и участвовал в североамериканском чемпионате Can-Am. По мнению Николса, гоночные автомобили 60-х являются одними из лучших и при этом они сохраняли техническую и эстетическую связь с дорожными машинами.

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Разработанный Nichols Cars среднемоторный суперкар довольно точно передаёт эстетику гоночного McLaren M1A, но при этом имеет более элегантный и современный по конструкции кузов: в его основе лежит пространственный алюминиевый каркас, а все наружные панели выполнены из углепластика. Габаритная длина Nichols N1A — 4,3 м, ширина — 1,76 м, высота — 0,99 м, колёсная база — 2,45 м. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу». Все колёса оснащены мощными дисковыми тормозами и обуты в покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2 шириной 245 мм спереди и 305 мм сзади.

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Минималистично оформленный кокпит имеет изящный щиток приборов с пятью «колодцами». Крыша не предусмотрена в принципе. Основные материалы отделки — натуральная кожа и алюминий.

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Двигатель для Nichols N1A разработала опытная британская фирма Langford Performance Engineering, в его основе лежит расточенный c 6,2 до 7,0 л блок V8 LS3 от General Motors. Мотор атмосферный, с системой смазки с сухим картером, максимальная мощность — 659 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» Dana Graziano с изящным рычагом переключения передач у двери «как у Айртона Сенны». Ведущие колёса — задние. Из систем помощи водителю есть только усилитель руля, Traction Control и отключаемая ABS.

Стив Николс на фоне своей первой дорожной машины

Динамические характеристики Nichols N1A пока не обнародованы, но с учётом того, что суперкар весит всего 900 кг, надо думать, что они недюжинные.

Nichols Cars собирается выпустить лишь 100 экземпляров N1A, цена в пресс-релизе не указана, но для целевой аудитории суперкара она не имеет большого значения.

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