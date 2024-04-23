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Nissan Murano следующего поколения может стать похожим на Acura MDX

23.04.2024 37 0 0

Ожидается, что новый кроссовер японской марки дебютирует в третьем квартале, а продажи, вероятно, начнутся до конца текущего года.

Компания Nissan назвала свой среднеразмерный кроссовер Murano в честь итальянского острова, который знаменит производством муранского стекла. История SUV стартовала в 2002 году, за прошедшие годы он всего дважды сменил генерацию. Актуальное третье поколение было представлено в 2014-м, обновление она пережила в 2018 году. Напомним, ранее модель выпускали в том числе в РФ, но сейчас бренд официально не представлен на рынке.

На фото: актуальный кроссовер Nissan Murano
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На фото: актуальный кроссовер Nissan Murano
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На фото: актуальный кроссовер Nissan Murano
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В начале минувшей осени в объективы фотошпионов попался прототип Nissan Murano четвёртого поколения. Немногим позже дизайнер Kolesa.ru создал рендеры, демонстрирующие потенциальный экстерьер будущего кроссовера. Однако соответствуют ли они реальности, мы узнаем позже: пока что японский производитель держит внешность нового Murano в секрете.

Рендер нового Nissan Murano (художник Никита Чуйко)

В конце прошлого месяца Nissan анонсировал сразу тридцать новинок, тогда же стало ясно, что ближайшими премьерами станут новые Patrol/Armada и Murano. Ожидается, что Murano следующего поколения дебютирует в третьем квартале, а продажи этого автомобиля, вероятно, начнутся до конца текущего года.

Первые подробности о «четвёртом» Nissan Murano сообщает Autonews.com со ссылкой на дилеров марки в Штатах. По их словам, кроссовер следующего поколения «будет ориентирован на роскошь». Ещё они отметили, что визуально он будет напоминать Acura MDX (напомним, марка Acura принадлежит японской компании Honda). Подробностей пока нет, но предполагается, что у модели будет «смелая радиаторная решётка».

На фото: обновлённый кроссовер Acura MDX Type S

По предварительным данным, в основу кроссовера следующего поколения ляжет модернизированная версия платформы D, на которой базируется текущая модель, а также Nissan Pathfinder и Infiniti QX60. По данным издания, новый Murano может получить четырёхцилиндровый турбомотор, работающий в комплекте с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Технические характеристики появятся позже.

Отметим, нынешний Murano оснащается 264-сильным двигателем V6 объёмом 3,5 литра, а его максимальный крутящий момент составляет 325 Нм. Он идёт в паре с бесступенчатым автоматом Xtronic; модели доступна система полного привода.

Тизеры новинок Nissan
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Тизеры новинок Nissan
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Как Kolesa.ru сообщал ранее, из обещанных ранее тридцати грядущих моделей четырнадцать будут иметь традиционный ДВС, остальные будут электрифицированными. Судя по тизерам, сопровождавшим официальную стратегию, в гамме помимо SUV и вэнов останутся седаны (либо лифтбеки), кроме того, в одной из новинок узнаётся «электрохэтч» Nissan Micra.

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