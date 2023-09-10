Среднеразмерный кроссовер Murano, названный в честь одного из итальянских островов, был впервые представлен в 2002 году. Изначально модель проектировалась только для североамериканского рынка, однако уже в 2004 году начались официальные европейские продажи паркетника. Сегодня на конвейере уже третье поколение Мурано, официальная премьера которого состоялась весной 2014 года на Международном автосалоне в Нью-Йорке, а в конце 2018-го модель пережила небольшой рестайлинг. Сейчас это одна из самых старых моделей в гамме компании, и до последнего времени было неясно, планируется ли вообще новая генерация. Однако появившиеся несколько дней назад шпионские фотографии дают понять, что преемнику быть.

Рендер нового Nissan Murano

Кроссовер в целом сохранит привычные пропорции, при этом дизайн будет полностью новым и выполненным в стиле новых паркетников марки, в том числе электрокроссовера Nissan Ariya, появившегося три года назад. Здесь будет схожее оформление передней части с трапециевидной решёткой радиатора, визуально объединённой с элементами головной оптики. Вопреки всеобщему автомобильному тренду, Мурано сохранит традиционные дверные ручки, также можно отметить оригинальные ниспадающие выштамповки на боковинах. Задние стойки решены в стиле вышеупомянутой Ariya, что позволит сделать крышу контрастной. Фонари будут сделаны единой полосой во всю ширину кормы, при этом ниша номерного знака (впервые для Murano) переместится на задний бампер. Прототипы на шпионских фотографиях лишены стеклоочистителя на заднем окне, скорее всего, он будет находиться под спойлером.

Рендер нового Nissan Murano

Подтверждённой информации о технических особенностях пока нет, однако есть вероятность, что кроссовер сохранит платформу D, которая используется для переднеприводных автомобилей D-класса и некоторых полноприводных среднеразмерных кроссоверов Nissan и Infiniti. Двигатель также может остаться прежним с небольшой модернизацией и более высокими показателями (нынешний 3.5 V6 выдаёт 249 л.с. и 325 Нм), при этом трансмиссия обновится кардинально: на смену вариатору придёт 9-ступенчатый «автомат».

Нынешний Nissan Murano 1 / 7 Нынешний Nissan Murano 2 / 7 Нынешний Nissan Murano 3 / 7 Murano второго поколения 4 / 7 Murano второго поколения 5 / 7 Murano первого поколения 6 / 7 Murano первого поколения 7 / 7

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Напомним, летом был официально представлен хардкорный внедорожник Nissan Patrol Warrior.