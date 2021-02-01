Рестайлинг ×
  • Nissan не отпускает старую Micra на покой: хэтч подтянулся к модели последнего поколения

Nissan не отпускает старую Micra на покой: хэтч подтянулся к модели последнего поколения

01.02.2021 142 0 0

Японская марка раскрыла рестайлинговую компактную «пятидверку», предназначенную для Латинской Америки. Модель изменилась как снаружи, так и внутри, а вот техника, скорее всего, прежняя.

 

В Европе хэтчбек Nissan Micra сменил поколение еще в 2016-м, такая машина носит индекс K14, и пару лет назад она уже успела обновиться. Но в некоторых странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, а также в Японии до сих пор продают компакт прежней генерации (в строю с 2010-го), с индексом K13, там он зовется March. В прошлом году выяснилось, что старая «пятидверка» на покой не собирается: в Сеть выложили шпионские фото рестайлинговой версии. Теперь же, наконец, появились официальные картинки, их распространило мексиканское подразделение Nissan, которое ответственно за выпуск March для латиноамериканского рынка. Разумеется, первыми посвежевшую модель получат клиенты из Мексики.

Обновленный Nissan March
1 / 3
Обновленный Nissan March
2 / 3
Обновленный Nissan March
3 / 3

Итак, переднюю часть Nissan March сделали в стиле «старосветской» Micra: хэтч предыдущего поколения получил радиаторную решетку аналогичной формы, еще вытянулись фары, хотя они вроде бы без светодиодной начинки – по крайней мере, в Мексике. Также заменили капот и бамперы, у задних фонарей форма прежняя, однако они отныне с LED-подковами. Еще для модели предусмотрены двухцветная окраска кузова и диски нового дизайна.

Обновленный Nissan March

Внутри March установили новое рулевое колесо (опять же, как у Micra), экран мультимедиа-системы обрамляет серебристая рамка. Блок климат-контроля остался круглым, при этом на центральной консоли появилась отделка «под карбон». В списке стандартного оборудования отныне значатся шесть «эйрбэгов» (у дореформенного хэтча в Мексике даже в топовой комплектации лишь две подушки безопасности). Как и прежде, дорогим версиям еще положена камера заднего вида. А вот системы кругового обзора и мониторинга «слепых» зон, которые имеются у европейской Микры, мексиканскому March так и не достались.

Обновленный Nissan March
1 / 2
Обновленный Nissan March
2 / 2

Двигатель в Мексике менять не стали – хэтч оснащается бензиновой атмосферной «четверкой» HR16DE 1.6 мощностью 106 л.с., она по-прежнему работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». На азиатских рынках модель доступна с «тройкой» HR12DE 1.2 (76-79 л.с.), плюс, к примеру, в Индонезии еще можно купить March с четырехцилиндровым мотором HR15DE 1.5, выдающим 102 л.с.

Мексиканские дилеры Nissan уже принимают предварительные заказы на рестайлинговый хэтчбек. Самой дешевой версии с черными бамперами больше нет, так что модель заметно подорожала: обновленный March обойдется минимум в 219 900 песо, что эквивалентно примерно 815 000 рублей по текущему курсу (дореформенный хэтч стоит от 165 000 песо или 612 000 рублей).

Дореформенный Nissan March для Мексики
1 / 4
Дореформенный Nissan March для Мексики
2 / 4
Дореформенный Nissan March для Мексики
3 / 4
Дореформенный Nissan March для Мексики
4 / 4

Позже преобразившаяся «пятидверка» доберется и до других рынков. Тем временем европейская Nissan Micra вновь готовится сменить поколение: по предварительным данным, за разработку модели будет отвечать Renault, то есть компакт станет разновидностью Clio.

хэтчбек авторынок новинки рестайлинг Nissan Nissan Micra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Скоростные легковушки и самые красивые грузовики: неизвестные итальянские автомобили Второй мировой войны К началу Второй мировой Италия, истерзанная локальными войнами и втянутая в единый блок с Германией, имела самый богатый военный опыт, не спасший её в русской кампании под Сталинградом. Одна... 2092 0 5 31.01.2021
Статьи / Тесты Внимание, мотор: сможешь ли ты вспомнить и назвать двигатели легендарных автомобилей? В своё время мы предлагали вам отгадать марку или модель автомобиля по изображению его подкапотного пространства. Сейчас же мы сделаем ровно наоборот: попросим угадать, что под капотом, взг... 1420 0 0 30.01.2021
Статьи / Практика Бить аккуратно, но сильно: что такое датчик детонации и как его проверить без сканера? Есть в автомобиле такой датчик – датчик детонации. Многие знают, что он существует, некоторые даже скажут, что он каким-то чудесным образом как-то следит за детонацией (назначение датчика вы... 2765 0 7 29.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 179977 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 81290 23 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 75620 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings