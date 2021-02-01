Nissan не отпускает старую Micra на покой: хэтч подтянулся к модели последнего поколения

Японская марка раскрыла рестайлинговую компактную «пятидверку», предназначенную для Латинской Америки. Модель изменилась как снаружи, так и внутри, а вот техника, скорее всего, прежняя.

В Европе хэтчбек Nissan Micra сменил поколение еще в 2016-м, такая машина носит индекс K14, и пару лет назад она уже успела обновиться. Но в некоторых странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, а также в Японии до сих пор продают компакт прежней генерации (в строю с 2010-го), с индексом K13, там он зовется March. В прошлом году выяснилось, что старая «пятидверка» на покой не собирается: в Сеть выложили шпионские фото рестайлинговой версии. Теперь же, наконец, появились официальные картинки, их распространило мексиканское подразделение Nissan, которое ответственно за выпуск March для латиноамериканского рынка. Разумеется, первыми посвежевшую модель получат клиенты из Мексики.

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Итак, переднюю часть Nissan March сделали в стиле «старосветской» Micra: хэтч предыдущего поколения получил радиаторную решетку аналогичной формы, еще вытянулись фары, хотя они вроде бы без светодиодной начинки – по крайней мере, в Мексике. Также заменили капот и бамперы, у задних фонарей форма прежняя, однако они отныне с LED-подковами. Еще для модели предусмотрены двухцветная окраска кузова и диски нового дизайна.



Обновленный Nissan March

Внутри March установили новое рулевое колесо (опять же, как у Micra), экран мультимедиа-системы обрамляет серебристая рамка. Блок климат-контроля остался круглым, при этом на центральной консоли появилась отделка «под карбон». В списке стандартного оборудования отныне значатся шесть «эйрбэгов» (у дореформенного хэтча в Мексике даже в топовой комплектации лишь две подушки безопасности). Как и прежде, дорогим версиям еще положена камера заднего вида. А вот системы кругового обзора и мониторинга «слепых» зон, которые имеются у европейской Микры, мексиканскому March так и не достались.



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Двигатель в Мексике менять не стали – хэтч оснащается бензиновой атмосферной «четверкой» HR16DE 1.6 мощностью 106 л.с., она по-прежнему работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». На азиатских рынках модель доступна с «тройкой» HR12DE 1.2 (76-79 л.с.), плюс, к примеру, в Индонезии еще можно купить March с четырехцилиндровым мотором HR15DE 1.5, выдающим 102 л.с.



Мексиканские дилеры Nissan уже принимают предварительные заказы на рестайлинговый хэтчбек. Самой дешевой версии с черными бамперами больше нет, так что модель заметно подорожала: обновленный March обойдется минимум в 219 900 песо, что эквивалентно примерно 815 000 рублей по текущему курсу (дореформенный хэтч стоит от 165 000 песо или 612 000 рублей).

Дореформенный Nissan March для Мексики 1 / 4 Дореформенный Nissan March для Мексики 2 / 4 Дореформенный Nissan March для Мексики 3 / 4 Дореформенный Nissan March для Мексики 4 / 4

Позже преобразившаяся «пятидверка» доберется и до других рынков. Тем временем европейская Nissan Micra вновь готовится сменить поколение: по предварительным данным, за разработку модели будет отвечать Renault, то есть компакт станет разновидностью Clio.

