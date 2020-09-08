Новинки ×
  • Прощай, индивидуальность: Nissan Micra нового поколения станет клоном Renault Clio

Прощай, индивидуальность: Nissan Micra нового поколения станет клоном Renault Clio

08.09.2020 234 0 0

Шестое поколение японского хэтчбека получит модульную платформу CMF-B и будет целиком спроектировано силами Renault – таковы новые условия разделения полномочий внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

 

Во втором и третьем поколениях (К11 и К12) Micra была яркой самобытной моделью и пользовалась отменным спросом. В 2003 году (первый полный год продаж Micra К12) модель достигла пика популярности — в Европе тогда, по данным ресурса CarSalesBase, было продано 171 453 экземпляра. Нынешнее пятое поколение Микры (К14) дебютировало в 2016 году, и за первый полный год продаж, 2017-й, было продано 86 489 шт., в 2018-м спрос упал до 77 815 шт., в 2019-м — до 65 240 шт. За первую половину 2020-го реализовано всего 18 845 шт., что позволило Микре занять лишь 16 место в списке самых популярных моделей В-класса европейского рынка. Для сравнения скажем, что лидер класса — Renault Clio — за первое полугодие разошёлся тиражом 119 568 шт.

Nissan Micra пятого поколения

Пятое поколение Микры делит устаревшую В-платформу альянса с Clio четвёртого поколения, но за разработку этой модели всё-таки отвечало европейское подразделение Nissan – свой дизайн, свои настройки шасси и даже отчасти свои силовые агрегаты. В следующем поколении «самость» останется разве что на уровне дизайна: операционный директор компании Nissan Ашвани Гупта в интервью французской газете Le Monde сообщил, что за разработку новой Микры будет полностью отвечать Renault, она же определит место сборки хэтчбека шестого поколения (нынешняя Micra производится на заводе Renault во французском Флинсе).

Nissan Micra пятого поколения

Отстранение команды Nissan от разработки новой Микры – результат антикризисного перераспределения обязанностей внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, о котором было объявлено в мае этого года, и плана реструктуризации компании Nissan, составленного с учётом новых правил игры. Напомним, что все значимые рынки был поделены между тремя брендами альянса, разработка новых моделей будет вестись по принципу «эталон-аналог».

Nissan Micra пятого поколения

За Европу теперь отвечает Renault и будет разрабатывать все ключевые новинки альянса для этого региона. Новая Micra, вероятно, станет первым примером реализации схемы «эталон-аналог», а следовательно станет разновидностью нового Renault Clio, то есть переедет на модульную платформу CMF-B (она же, к слову, лежит в основе новых Dacia Logan и Sandero для Европы). Простота схемы «эталон-аналог» подразумевает довольно скорый дебют новой Микры — полагаем, шестое поколение хэтчбека мы увидим до конца следующего года.

Nissan Micra пятого поколения

Если потребительский интерес к разработанной французами Микре будет невелик, то шестое поколение этой модели Nissan может оказаться последним.

хэтчбек новинки Nissan Nissan Micra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать ЛуАЗ-969 В наши дни ЛуАЗы практически исчезли с улиц больших городов, но в глубинке нет-нет да и мелькнет характерный силуэт этих коробочек на крохотных колесах. Всего за годы выпуска было произведен... 313 1 0 08.09.2020
Статьи / Популярные вопросы Разворот: где он разрешен, а где запрещен, и за что можно получить большой штраф Разворот – базовый маневр в дорожном движении, который, однако, имеет свои сложности. Как разворачиваться на узкой дороге? Из какой полосы можно выполнять разворот? В каких местах разворот з... 1353 0 4 07.09.2020
Статьи / История Гражданские волонтёры: послевоенные грузовики в Советской армии Когда завершилась Великая Отечественная война, на помощь только что образованной Советской армии были направлены не только полноприводные армейские автомобили, но и все виды народнохозяйстве... 3975 0 21 06.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 63645 8 201 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 46558 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 36894 5 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings