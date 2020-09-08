Прощай, индивидуальность: Nissan Micra нового поколения станет клоном Renault Clio

Во втором и третьем поколениях (К11 и К12) Micra была яркой самобытной моделью и пользовалась отменным спросом. В 2003 году (первый полный год продаж Micra К12) модель достигла пика популярности — в Европе тогда, по данным ресурса CarSalesBase, было продано 171 453 экземпляра. Нынешнее пятое поколение Микры (К14) дебютировало в 2016 году, и за первый полный год продаж, 2017-й, было продано 86 489 шт., в 2018-м спрос упал до 77 815 шт., в 2019-м — до 65 240 шт. За первую половину 2020-го реализовано всего 18 845 шт., что позволило Микре занять лишь 16 место в списке самых популярных моделей В-класса европейского рынка. Для сравнения скажем, что лидер класса — Renault Clio — за первое полугодие разошёлся тиражом 119 568 шт.

Nissan Micra пятого поколения

Пятое поколение Микры делит устаревшую В-платформу альянса с Clio четвёртого поколения, но за разработку этой модели всё-таки отвечало европейское подразделение Nissan – свой дизайн, свои настройки шасси и даже отчасти свои силовые агрегаты. В следующем поколении «самость» останется разве что на уровне дизайна: операционный директор компании Nissan Ашвани Гупта в интервью французской газете Le Monde сообщил, что за разработку новой Микры будет полностью отвечать Renault, она же определит место сборки хэтчбека шестого поколения (нынешняя Micra производится на заводе Renault во французском Флинсе).



Nissan Micra пятого поколения

Отстранение команды Nissan от разработки новой Микры – результат антикризисного перераспределения обязанностей внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, о котором было объявлено в мае этого года, и плана реструктуризации компании Nissan, составленного с учётом новых правил игры. Напомним, что все значимые рынки был поделены между тремя брендами альянса, разработка новых моделей будет вестись по принципу «эталон-аналог».



Nissan Micra пятого поколения

За Европу теперь отвечает Renault и будет разрабатывать все ключевые новинки альянса для этого региона. Новая Micra, вероятно, станет первым примером реализации схемы «эталон-аналог», а следовательно станет разновидностью нового Renault Clio, то есть переедет на модульную платформу CMF-B (она же, к слову, лежит в основе новых Dacia Logan и Sandero для Европы). Простота схемы «эталон-аналог» подразумевает довольно скорый дебют новой Микры — полагаем, шестое поколение хэтчбека мы увидим до конца следующего года.



Nissan Micra пятого поколения

Если потребительский интерес к разработанной французами Микре будет невелик, то шестое поколение этой модели Nissan может оказаться последним.

