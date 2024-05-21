Nissan Note Autech: анонсирован рестайлинг «престижного кроссовера»

Премьеру модернизированной приподнятой пятидверки проведут на следующей неделе. Особому варианту подправят дизайн экстерьера, а вот техника, скорее всего, перейдет со стандартного компакта.

В нынешнем третьем поколении хэтчбек Nissan Note пребывает с 2020-го, а под конец прошлого года стандартная модель пережила рестайлинг. Теперь же пришла очередь обновиться одной из ее разновидностей: анонсирован модернизированный Note Autech Crossover. Напомним, Autech – это подразделение Ниссана, которое переделывает модели марки с упором на «спорт» и «роскошь». «Кроссоверная» же версия у хэтча актуальной генерации появилась в 2021 году. К слову, дореформенный Nissan Note также имел оспортивленный вариант без «внедорожного» декора – просто Autech. Но пока не понятно, вернется ли такое исполнение после рестайлинга. Ну а презентация посвежевшего «кроссовера» намечена на 29 мая.

Тизер обновленного Nissan Note Autech Crossover 1 / 2 Тизер обновленного Nissan Note Autech Crossover 2 / 2

Анонс сопровождает единственный тизер. Судя по картинке, Nissan Note Autech Crossover сохранит блестящие «штрихи» на радиаторной решетке и подобие рейлингов на крыше, при этом у решетки будет другая рамка. На переднем бампере появится новая вставка, а дополнительные диодные полоски ходовых огней перенесут ниже. Раз это «кроссовер», то, вероятно, у него по-прежнему будут черные пластиковые накладки на колесных арках и порогах. Внутри же такой Note должен отличиться наличием «кожаной» обивки с узором и акцентов фирменного для придворного ателье синего цвета.



Дореформенный Nissan Note Autech Crossover 1 / 3 Дореформенный Nissan Note Autech Crossover 2 / 3 Дореформенный Nissan Note Autech Crossover 3 / 3

Другие фишки нынешнего Note Autech Crossover – перенастроенный усилитель руля и увеличенный дорожный просвет. Аналогичные доработки, скорее всего, получит и рестайлинговый кросс-хэтч.



Техника у «кроссовера» наверняка осталась той же, что и у обычного Nissan Note. Компакт представлен исключительно в виде гибрида с установкой e-Power: бензиновый двигатель 1.2 (82 л.с.) не связан с колесами, он работает только как генератор, передние же колеса вращает электромотор (116 л.с.). Можно выбрать и полноприводный хэтчбек с отдельным электродвигателем на задней оси (68 л.с.).

Стандартный рестайлинговый Nissan Note 1 / 3 Стандартный рестайлинговый Nissan Note 2 / 3 Стандартный рестайлинговый Nissan Note 3 / 3

Дореформенный Nissan Note Autech Crossover сейчас стоит от 2 625 700 йен, что эквивалентно примерно 1 527 000 рублей по текущему курсу. Цена обновленного стандартного хэтчбека начинается с отметки с 2 299 000 йен (около 1 337 000 рублей).



Между тем у Nissan Note еще есть «премиальная» модификация с отдельным именем Aura, последняя, в свою очередь, имеет «горячую» версию Nismo. Так вот эти пятидверки должны обновить позже.