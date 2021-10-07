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  • Ставший «кроссовером» Nissan Note кое в чём уступил главному конкуренту от Honda

Ставший «кроссовером» Nissan Note кое в чём уступил главному конкуренту от Honda

07.10.2021 37 0 0

В новом исполнении Еноту увеличили дорожный просвет, однако до кросс-версии Fit/Jazz он так и не дотянулся. Впрочем, модель Nissan и без того успешнее своего соперника.

 

Анонсированный неделю назад «внедорожный» Note сегодня представлен официально. Хэтчбек доработан ниссановским подразделением Autech, которое делает упор на «спорт» и «роскошь», полное имя новой версии звучит как Nissan Note Autech Crossover. Напомним, компакт японской марки перешел в третье поколение осенью прошлого года, а «кроссовер» — это четвертая его разновидность: в Японии еще продают «просто» Autech, престижную Aura и «заряженную» Aura Nismo. К слову, кросс-версия была и у модели предыдущей генерации, она звалась Cross Gear.

Nissan Note Autech Crossover
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Nissan Note Autech Crossover
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Nissan Note Autech Crossover
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Nissan Note Autech Crossover
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Nissan Note Autech Crossover
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Итак, согласно жанру, на колесных арках и порогах Crossover появились черные пластиковые накладки, на крыше установили рейлинги. Радиаторная решетка с хромированными «штрихами» и дополнительные диодные полоски ходовых огней перешли с Note Autech, наружные зеркала окрашены в серебристый. В салоне – «кожа» с узором, плюс акценты фирменного для придворного ателье синего цвета.

Nissan Note Autech Crossover
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Nissan Note Autech Crossover
2 / 5
Nissan Note Autech Crossover
3 / 5
Nissan Note Autech Crossover
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Nissan Note Autech Crossover
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Только декором не обошлись: перенастроен усилитель руля, еще Note Autech Crossover достались новые пружины и амортизаторы, шины размерностью 195/60 R16. По сравнению с базовым хэтчем дорожный просвет увеличен на 25 мм: у переднеприводного «кроссовера» этот показатель равен 145 мм, у полноприводного – 150 мм. А вот у Honda Fit Crosstar, главного конкурента Note Autech Crossover в Японии, дорожный просвет больше – 160 мм.

Nissan Note Autech Crossover
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Nissan Note Autech Crossover
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Nissan Note Autech Crossover
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На родине компакт Nissan представлен исключительно в виде гибрида с установкой e-Power. Особенность системы заключается в том, что бензиновый двигатель 1.2 (82 л.с.) не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электромотор. Как и на стандартном Note, на версии Autech Crossover электродвигатель выдает 116 л.с. (на Note Aura – 136 л.с.). У полноприводной «пятидверки» на задней оси установлен отдельный электромотор мощностью 68 л.с.

Nissan Note Autech Crossover

Цена переднеприводного «кроссовера» — 2 537 700 йен (около 1 650 000 рублей по актуальному курсу), полноприводного – 2 796 200 йен (1 818 000 рублей). Для сравнения, обычный хэтч стоит от 2 029 500 йен (1 320 000 рублей).

Между тем новый Nissan Note в целом пришелся по душе покупателям: с января по сентябрь текущего года в Японии продано 67 523 штуки, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Та же Honda Fit заметно отстает: 42 838 реализованных за девять месяцев единиц (-43%).

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