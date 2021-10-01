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  • Новый Nissan Note стал «престижным кроссовером»: официальное изображение

Новый Nissan Note стал «престижным кроссовером»: официальное изображение

01.10.2021 199 0 0

Модель японской марки получила типичные для «внедорожного» жанра доработки. Премьеру новая версия должна справить уже через неделю.

 

Компакт Nissan Note перешел в новое поколение осенью прошлого года, и на сегодняшний день в родной Японии наряду со стандартным хэтчем продают еще три модификации: это «престижная» версия Autech, еще более дорогая Aura и «заряженная» Aura Nismo. А скоро появится и «кроссоверный» вариант, такое исполнение анонсировало то самое ниссановское подразделение Autech, которое занимается доработкой серийных машин японской марки с упором на «спорт» и «роскошь».

Вообще, название модели не объявлено, известна лишь дата презентации – 7 октября. Однако в машине на тизере все же можно опознать Note (на картинке точно не Kicks, ведь паркетник в исполнении Autech уже представлен), то же утверждают и некоторые местные профильные медиа, ссылаясь на свои источники среди дилеров. Кстати, кросс-версия была и у предыдущей «пятидверки», она звалась Cross Gear. Новому же «внедорожному» хэтчу прочат имя Note Autech Cross.

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Как и положено, у «кроссовера» имеется черный пластиковый обвес, а на крыше установили рейлинги. Радиаторная решетка с хромированными «штрихами» перешла с «обычного» Note Autech. У последнего спереди еще есть отдельные горизонтальные полоски ходовых огней, они же наверняка достались и кросс-версии. Кроме того, «паркетнику» положены колеса оригинального дизайна. Ну и еще могли увеличить дорожный просвет. У стандартного Note и Note Autech этот показатель равен 120 или 125 мм (в зависимости от привода), у Note Aura – 130 мм.

В салоне, скорее всего, фирменный для придворного ателье синий цвет, плюс «кожа» с узором. Оборудование также, вероятно, как у Note Autech: мультимедиа-система, виртуальная «приборка», беспроводная зарядка для смартфона, трассовый автопилот ProPilot и множество других ассистентов.

Стандартный Nissan Note
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Стандартный Nissan Note
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Стандартный Nissan Note
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Стандартный Nissan Note
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На родине Nissan Note представлен только в виде гибрида с установкой e-Power. Особенность системы заключается в том, что бензиновый двигатель 1.2 (82 л.с.) не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электромотор. На стандартном хэтче и на версии Autech электродвигатель выдает 116 л.с., а вот на Note Aura – уже 136 л.с. Какой вариант достался кроссу – пока неизвестно. Очевидно, кросс-хэтч предложат с полным приводом: у остальных Енотов тоже есть версии 4WD с электромотором на задней оси, который выдает 68 л.с.

Nissan Note Autech
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Nissan Note Autech
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По цене Note Autech Cross может вписаться между «некроссоверным» Autech (от 2 504 700 йен или 1 628 000 рублей по актуальному курсу) и топовой Aura (от 2 610 300 йен или 1 697 000 рублей). Ну а стандартный хэтчбек Nissan Note стоит от 2 029 500 йен (1 319 000 рублей).

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