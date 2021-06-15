Nissan Note стал «премиумом» в новой версии Aura: свой дизайн и увеличенная мощность

Как и базовый хэтчбек последнего поколения, топовый вариант бывает только с гибридной установкой e-Power. На домашнем рынке новинка стартует позже в этом году.

Еще на стадии шпионских фото с замаскированным Nissan Note третьей генерации Kolesa.ru заметил, что компания тестирует прототипы с разной головной оптикой. Тогда мы решили, что это зависит от комплектации, однако у представленного минувшей осенью нового хэтча во всех вариантах исполнения фары были единой формы. Теперь же тайна раскрыта: в Японии только что дебютировал Note Aura, объявленный «совершенно новым премиальным компактным автомобилем». Нет, мы все же недалеко ушли от истины в своем предположении, ведь это разновидность последнего Енота, хотя лишь заменой фар Nissan не ограничился.

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Итак, Note Aura еще достались другие радиаторная решетка, бамперы и задние фонари, вдобавок на корме появился шильдик с названием новой версии. «Пятидверка» имеет 17-дюймовые колеса, тогда как стандартному Note положены 15- или 16-дюймовые. Дорожный просвет Ауры – 130 мм против 120 мм у базового переднеприводного хэтчбека (у полноприводного «просто» Note этот показатель равен 125 мм). Nissan Note Aura тоже доступен с двухцветной окраской, при этом у «премиума» есть свои сочетания. Ну и уже «в базе» идут адаптивные светодиодные фары.



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Внутри – вставки «под дерево» и «под твид», плюс улучшена шумоизоляция крыши и дверей, а в передних дверях установили стекла увеличенной толщины. Базовый Note Aura получил аудиосистему Bose, у кресел такого хэтча комбинированная обивка. За доплату предложат «кожаную» отделку и систему Bose Personal Plus со встроенными в подголовники передних кресел динамиками. Разумеется, в списке оборудования еще значится трассовый автопилот ProPilot с функцией Navi-link – то есть на дороге машина ориентируется не только по камерам и датчикам, но и по данным навигационной системы (например, компакт может сам замедлиться перед поворотом).



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В Японии новый Nissan Note бывает только в виде гибрида с установкой e-Power. Напомним, особенность системы заключается в том, что бензиновый двигатель 1.2 (82 л.с.) не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электромотор. При этом для Aura отдачу последнего увеличили со 116 л.с. и 280 Нм до 136 л.с. и 300 Нм. Как и у исходной модели, у «премиального» Енота также есть полноприводные версии с электродвигателем на задней оси, его мощность не изменилась (68 л.с. и 100 Нм).



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На домашний рынок Note Aura выйдет осенью, но цены уже объявлены. Базовый «премиальный» хэтч стоит от 2 610 300 йен (около 1 708 000 рублей по текущему курсу), за полноприводный компакт просят минимум 2 868 800 йен (1 878 000 рублей). Для сравнения, цена стандартного Nissan Note третьего поколения начинается с отметки в 2 029 500 йен (1 328 000 рублей), а версия Autech, которая прежде была на вершине гаммы (у нее дизайн с уклоном «под спорт»), стоит от 2 504 700 йен (1 639 000 рублей).



В России компакт Nissan новой генерации не появится, Note Aura нам тоже не светит.