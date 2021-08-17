Nissan Note Aura Nismo: спорт и премиум в одном флаконе, но без прибавки мощности

«Третий» Note дебютировал осенью прошлого года. В отличие предшественников теперь это не глобальная модель, а типичный JDM-продукт, у которого в июне появилась премиальная версия Aura (напомним, что премиум-бренд Infiniti, хорошо известный в США и России, в Японии официально не представлен). Со сменой поколений у Note заметно изменились пропорции кузова: теперь это скорее обычный субкомпактный хэтчбек, нежели микровэн. Продаётся новый Note хорошо: по итогам первой половины 2021 года он занял восьмое место в списке самый популярных новых легковых автомобилей в Японии — реализовано 46 879 шт. Для сравнения скажем, что лидер рынка — Toyota Yaris – разошёлся тиражом 119 112 шт.

Спортивная версия Nismo сделана на базе Ауры с её хищным выражением «лица» и более мощной, чем у обычного Note, силовой установкой. В этом поколении Note предлагается исключительно в виде последовательного гибрида (ДВС используется в роли генератора и механически не связан с колёсами). Единственный электродвигатель, вращающий передние колёса, выдаёт максимальные 100 кВт (136 л.с.) и 300 Нм. Отдача 1,2-литрового 3-цилиндрового бензинового «атмосферника» HR12DE — 60 кВт (82 л.с.) и 103 Нм. Ёмкость буферной батареи в спецификации не указана, равно как и динамические характеристики — они, полагаем, у Note Aura Nismo довольное скромные.



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«Прокачка» силовой установки не входила в планы компании, но у версии Nismo появился одноимённый режим работы в дополнение к стандартным Eco и Normal: в нём обостряются отклики на педаль акселератора. У обычной Ауры есть и полноприводная модификация, где задние колёса вращает второй электромотор с отдачей в 50 кВт (68 л.с.) и 100 Нм, но в версии Nismo её не предлагают (вероятно потому, что из-за слабого ДВС Note с полным приводом получился менее динамичным, чем с передним).



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Но даже без дополнительных «лошадок» Nismo будет поживее, чем обычная Aura: спортивный хэтч имеет перенастроенный электроусилитель руля с более внятной обратной связью, уменьшенный дорожные просвет, спортивные настройки подвески (задние двухтрубные амортизаторы заменены более лёгкими однотрубными), более азартную настройку системы стабилизации и спортивные шины Michelin Pilot Sport 4 размерностью 205/50 ZR 17.



Вдобавок доработан кузов: в нижней части кормы появился поперечный усилитель, а новый аэродинамический обвес в фирменном красном цвете — полностью функциональный, он слегка увеличивает прижимную силу.

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В салоне красного цвета не меньше, чем снаружи: красные ремни, красные центральная метка и прострочка на руле, красные нити в карбоновом декоре на передней панели и центральном тоннеле, красная графика щитка приборов, красные вставки в сиденьях. В базе спереди установлены обычные тканевые «стулья» без ярко выраженной боковой поддержки, а за доплату предлагаются шикарные ковши Recaro с интегральными подголовниками и обивкой из кожи и замши.



В Японии продажи Nissan Note Aura Nismo начнутся ближайшей осенью, в других странах эта модель не появится.

