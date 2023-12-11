Рестайлинг ×

Nissan Note тоже перешёл на новый фирменный стиль марки

11.12.2023 445 0 0

Японскому компакту подправили внешность, обновки есть и внутри, но более скромные. Вся техника прежняя.

В актуальном, третьем по счету поколении хэтчбек Nissan Note пребывает с 2020 года. Модель получилась удачной, она стабильно входит в ТОП-10 самых популярных «полноценных» авто японского рынка (то есть без учета кей-каров, у них отдельная статистика). Более того, в 2021-м Note признали лучшим автомобилем Японии. И вот пришло время рестайлинга: пока представлен только базовый модернизированный компакт, кросс-версия от подразделения Autech и «роскошный» вариант Aura обновятся позже.

Было — стало

Внешность оформили в новом фирменном стиле бренда, который уже примерили минивэн Serena, американский кроссовер Rogue (брат X-Trail), кей-кар Dayz, седан Almera/Versa и китайский Pathfinder. Характерная особенность того самого стиля – горизонтальные плашки на радиаторной решетке, причем у Nissan Note они могут быть окрашены в цвет кузова (к слову, палитру пополнили два новых оттенка), дополнительные же полоски по бокам сделали блестящими. Хэтч также обрел иные бамперы, плюс появились 16-дюймовые диски нового дизайна. Светодиодные фары отныне входят в список стандартного оборудования.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

В салоне обновок меньше: изменен узор декоративной вставки, расположенной на передней панели, бардачок стал вместительнее ну и еще у кресел теперь другая обивка. Как и прежде, для Nissan Note предусмотрены климат-контроль, мультимедийная система, виртуальная приборка, системы автоторможения и слежения за разметкой.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Технику реформы не затронули. Nissan Note бывает исключительно в виде гибрида с установкой e-Power: бензиновый двигатель 1.2 (82 л.с.) не связан с колесами, он работает только как генератор, передние же колеса вращает электромотор (116 л.с.). Также можно выбрать полноприводный хэтч с отдельным электродвигателем на задней оси (68 л.с.).

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Дилеры уже принимают заказы на рестайлинговый Nissan Note, цена начинается с отметки 2 299 000 йен, что эквивалентно примерно 1,43 млн рублей по текущему курсу. Старт «живых» продаж намечен на январь 2024 года. За пределами японского рынка Note актуального поколения официально не представлен.

Япония авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Nissan Nissan Note

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Покупаем Chery Tiggo 7 PRO MAX: так ли он хорош и на что придётся потратиться Chery – одна из немногих компаний из Поднебесной, автомобили которой были хорошо известны ещё до того, как наш рынок наполнился продукцией десятков ранее не слишком знакомых нам китайских пр... 214 0 0 11.12.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Hyundai H-1 II (TQ) В своё время Hyundai H-1 был довольно массовым микроавтобусом, но лидером продаж в своём классе так и не стал. Он умудрился проиграть конкуренцию даже своему аналогу для внутреннего рынка по... 2114 4 0 10.12.2023
Статьи / Интересно Битое стекло и суперпепельница: странное дополнительное оборудование прошлого и настоящего Каждый из нас испытывает благородный гнев, когда при покупке нового автомобиля дилер в качестве дополнительного оборудования пытается продать сеточку в решётку радиатора за 20 тысяч рублей и... 1360 5 0 07.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 26576 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21908 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20806 10 0 08.08.2023
Change privacy settings