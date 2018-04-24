Nissan увеличил клиренс Navara в новой версии

На выставке коммерческого транспорта в британском Бирмингеме японский производитель представил новую версию пикапа с апгрейдами Arctic Trucks.

Впервые Nissan объединился с партнерским брендом для создания специальной версии Navara. Результатом совместной работы стал пикап Navara Off-Roader AT32 с лучшими, за всю историю модели, внедорожными способностями: увеличенный на 20 мм дорожный просвет, полная защита ключевых элементов днища и большие внедорожные шины. За дополнительную плату предлагается шноркель и блокировка переднего дифференциала. Со шноркелем на передней стойке глубина преодолеваемого брода увеличивается на 200 мм – до 800 мм, а также улучшается впуск воздуха и предохраняется двигатель от попадания воды.

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Разработкой автомобиля занималась легендарная исландская компания Arctic Trucks, специализирующаяся на постройке полноприводных машин, предназначенных для самых суровых местностей. Префикс AT32 в названии указывает на фирму Arctic Trucks и диаметр внедорожных шин в дюймах. Пакет Off-Roader AT32 доступен для различных версий Navara с двухрядной кабиной.

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Пакет подразумевает увеличение дорожного просвета с 223 мм до 243 мм, максимального угла въезда с 30,4 градуса до 35 градусов, а угол продольной проходимости с 22,2 градусов до 24 градусов.

Список доработок пакета включает также расширители колесных арок, выполняющие эстетические и защитные функции, защиты днища, прикрывающие двигатель, трансмиссию и карданный вал, 17-дюймовые колеса разработки Arctic Trucks в сочетании с различными вариантами 32-дюймовых шин, выбираемых в зависимости от условий эксплуатации. Увеличение дорожного просвета и переход на большой размер шин увеличивает высоту автомобиля в целом на 40 мм.

Пикап Navara стал первой моделью Nissan, для которого был разработан пакет Arctic Trucks. В портфолио исландской фирмы имеется ассортимент пакетов для моделей Toyota, Lexus и Isuzu.

Ранее мы рассказывали про обновленный пикап Isuzu D-Max, получивший версию от Arctic Trucks индексом AT35.