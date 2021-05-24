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  • Nisshinbo запустил новый сайт для пользователей из России и СНГ

Nisshinbo запустил новый сайт для пользователей из России и СНГ

24.05.2021 202 0 0

Nisshinbo — премиальный бренд комплектующих для автомобильных тормозных систем — представил новый русскоязычный сайт, ориентированный на рынок стран СНГ. Продуманный функционал и адаптивная верстка ресурса обеспечивают быстрый доступ к информации на любых устройствах, а современный лаконичный дизайн, дополненный динамичными элементами, подчеркивает инновационность и экологическую направленность решений японского холдинга.

 

Партнерский материал

Nisshinbo специализируется на производстве тормозных колодок и дисков для японских и корейских марок автомобилей — ассортимент охватывает более 95% эксплуатируемых машин азиатского парка. На новом сайте nisshinbo.ru представлена информация о компании и ассортименте, организован удобный поиск контактов региональных дистрибьюторов, магазинов и сертифицированных СТО с помощью интерактивной карты. В разделе «Часто задаваемые вопросы» размещена информация о гарантийной программе Nisshinbo, об особенностях производства и сертификации продукции, даны рекомендации по правильному подбору комплектующих через фирменный каталог Brakebook для азиатских автомобилей, включая праворульные или редкие модели старых японских машин.

Пользователи сайта могут скачать брошюры и промо-материалы, оформить подписку на новости, анонсы акций и обучающих семинаров Nisshinbo, связаться со службой техподдержки и перейти на страницы бренда в социальных сетях ВКонтакте, Instagram или блог на портале Drive2.ru.

Инициатором запуска нового сайта стал российский офис TMD Friction — дочерней компании холдинга, отвечающей за продвижение продукции Nisshinbo в России и странах СНГ. «Мы специально создали этот ресурс для наших партнеров, клиентов и конечных потребителей, — комментирует Евгений Сушилин, руководитель отдела маркетинга «ТМД Фрикшн Евразия». — Нам важно было предложить пользователям удобный и функциональный инструмент для поиска необходимой информации и оперативной коммуникации с брендом. Все запросы, отправляемые через сайт, адресуются напрямую сотрудникам российского офиса, и мы быстро на них реагируем».

О компании TMD Friction

TMD Friction (подразделение Nisshinbo Holdings Inc.) – один из мировых лидеров в области производства фрикционных материалов для автомобильного и других видов транспорта. Ассортимент выпускаемой продукции включает накладки и колодки для барабанных и дисковых тормозов для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, а также фрикционные материалы для автоспорта и тяжёлой промышленности. TMD Friction со своими торговыми марками Textar, Nisshinbo, Mintex, Don, Pagid и Cobreq является одним из крупнейших поставщиков на мировом рынке автомобильных запчастей. Под маркой Cosid TMD Friction разрабатывает и производит фрикционные материалы для промышленного использования. Компания имеет собственные научно-исследовательские центры, четыре производственные площадки в Германии, а также заводы в Европе, США, Бразилии, Мексике, Китае и Японии. Штат сотрудников по всему миру насчитывает около 5000 человек.

Более подробную информацию о компании можно найти на официальном сайте  

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