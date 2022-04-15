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  • Niutron NV: похожий на Ford «китаец» показал салон, есть новые подробности о технике

Niutron NV: похожий на Ford «китаец» показал салон, есть новые подробности о технике

15.04.2022 223 0 0

Китайский стартап Niutron готовится вывести на домашний рынок свою первую модель — среднеразмерный кроссовер NV, напоминающий американский Ford Bronco Sport. Niutron NV будет предлагаться в plug-in гибридной и полностью электрической версиях.

 

Стартап Niutron основал успешный китайский бизнесмен Ли Инань, в прошлом топ-менеджер крупных IT-корпораций (Huawei, Baidu) и основатель компании Niu, выпускающей электрические мотороллеры. В автобизнес Ли Инань пришёл с серьёзными намерениями, то есть в идеале основательно и надолго: стартап Niutron разработал собственную модульную электромобильную платформу Gemini, на которой в ближайшие годы появится полноценный модельный ряд. Выпускать машины Niutron хочет на собственном заводе в Чанчжоу мощностью 180 тысяч шт. в год, штаб-квартира компании находится в Пекине, центр разработок — в Шанхае.

Платформа Gemini рассчитана не только на чистые электромобили, но и на гибриды последовательного типа, в которых ДВС используется как удлинитель электрического запаса хода, колёса в любом случае вращают электромоторы. Кроссовер Niutron NV, впервые показанный в январе этого года, будет иметь две версии — чисто электрическую и гибридную. Сегодня китайский журнал Autohome опубликовал некоторые технические характеристики Niutron NV после посещения его живой презентации.

Выяснилось, что обе версии — электрическая и гибридная — имеют два электромотора (по одному на каждую ось). У гибридной версии мощность переднего электромотора составляет 130 кВт (177 л.с.), мощность заднего — 140 кВт (190 л.с.), максимальный совокупный крутящий момент — 526 Нм. В качестве удлинителя запаса хода используется 1,5-литровый бензиновый турбомотор, выходные характеристики которого не названы. Электрический запас хода у гибрида — всего 150 км по циклу WLTP, а с задействованным ДВС — 939 км по циклу WLTP либо 1257 км по китайскому циклу CLTC.

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У чисто электрической версии Niutron NV электромоторы выдают совокупно 280 кВт (381 л.с.) и 452 Нм, запас хода на одной зарядке — 550 км по циклу CLTC. Ёмкость батареи не указана. Обе версии разгоняются до 100 км/ч за 5,9 с.

Актуальные размеры Niutron NV, указанные в пресс-релизе производителя, следующие: габаритная длина — 4915 мм, ширина — 1962 мм, высота — 1755 мм, колёсная база — 2910 мм. Кузов изготовлен из стали и алюминиевых сплавов, в боковых стойках за задними дверями имеются наружные индикаторы уровня заряда батареи.

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Салон выполнен в минималистичном ключе, физические клавиши на передней панели есть только в нижней части центрального 15,6-дюймового мультимедийного планшета, снабжённого шестью электромоторами для генерации обратной связи. Боковые дефлекторы вентиляции имеют собственные экранчики с указанием температуры. На центральном тоннеле предусмотрены два слота для беспроводной зарядки смартфонов. Передние кресла имеют встроенные массажёры, а переднее пассажирское кресло может раскладываться в полукровать с выдвижной подпоркой для ног. Высококлассная аудиосистема формата 7.1 предусматривает 15 громкоговорителей. В общем, ясно, что дешёвым Niutron NV не будет.

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Цены на дебютную модель Niutron пока не объявлены, но это случится довольно скоро — первые серийные машины должны быть отгружены клиентам в сентябре, приём заказов начнётся летом.

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