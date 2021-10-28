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  • Норму про лишение прав за три нарушения хотят вписать в «водительскую» главу КоАП

Норму про лишение прав за три нарушения хотят вписать в «водительскую» главу КоАП

28.10.2021 254 0 0

За введение соответствующей строгой нормы наказания автомобилистов выступает Министерство юстиции РФ.

 

В России в течение нескольких последних лет разрабатывают новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), речь идёт в том числе о так называемой «водительской» главе. Первый вариант был представлен ещё в начале 2020 года. В него вошли и весьма радикальные меры, к примеру, увеличение минимального штрафа за превышение скоростного лимита на 20-40 км/ч с 500 рублей сразу в шесть раз – до 3 тыс. рублей. Это предложение было серьёзно раскритиковано, так что от него в итоге было решено отказаться.

Сейчас работа над документом продолжается. Как стало известно сегодня, Минюст включил в проект новой редакции КоАП положение о лишении автомобилистов прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения. Срок лишения составит от одного года до полутора лет.

Схема работы предполагаемой новой нормы уже прописана. В случае если водитель в течение одного года успел три раза грубо нарушить действующие правила дорожного движения, он будет лишён права управления ТС на указанный выше срок. Как сообщает ТАСС, в ведомстве пояснили, что соответствующая инициатива призвана «повысить уровень безопасности на дорогах».

Отметим, к списку серьёзных нарушений ПДД в ведомстве относят выезд на встречную полосу, превышение скоростного лимита на 60 км/ч и более, проезд на красный сигнал светофора и т.д. При этом, не обязательно трижды нарушить оду и ту же норму: прав планируют лишать и тех, кто «соберёт комбинацию» из любых трёх грубых игнорирований правил поведения на дороге. При этом важно отметить, что в этом случае не будут учитываться те нарушения, которые были зафиксированы дорожными камерами.

Кроме того, в Минюсте решили, что необходимо ужесточить ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения (в случае первого нарушения). Предполагается, что таких автомобилистов будут по максимуму лишать прав не на два, а на три года. Кроме того, предусмотрена более суровая санкция в случае, если в момент нарушения в салоне автомобиля находились дети в возрасте до 16 лет: размер штрафа предлагается увеличить с 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Сообщается, что ведомство не планирует ужесточать санкции за иные нарушения. Скорее, наоборот: в Министерстве юстиции предлагают снизить штрафную нагрузку для граждан и бизнеса, с этой целью хотят заменить штраф предупреждением (в случае первого совершенного правонарушения).

В КоАП также должны появиться нормы, касающиеся пользователей СИМ, то есть так называемых «средств индивидуальной мобильности». Речь идёт об электросамокатах, гироскутерах, сегвеях, моноколёсах и подобном транспорте. Его становится всё больше, иногда владельцы СИМ попадают в ДТП на дорогах или сбивают пешеходов на тротуарах, однако, до сих пор нет правил и норм, в соответствии с которыми следует разбирать подобные случаи.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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