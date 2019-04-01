Новая Lada 4x4: первые изображения

Новая Lada 4×4: первые изображения

Буквально на днях появилась новая информация о том, каким будет новый долгожданный отечественный внедорожник. Мы в редакции «Колёса.ру» решили представить его в своих рендерах.

Тольяттинский внедорожник на рынке уже очень давно – с 1977 года. Разумеется, многие ждут обновления модели. В последние годы ходили разные слухи насчёт преемника автомобиля, и вот в августе прошлого года был представлен концепт нового внедорожника. Однако недавно стало известно о том, что в целях экономии будущая Лада 4х4 всё же сохранит нынешний кузов, но при этом получит существенное обновление внешности. Так, автомобиль обретёт полностью новую переднюю часть, сделанную в стиле концепта. На ней разместятся светодиодные фары (впервые для российских автопроизводителей), а также фирменное Х-образное обрамление решётки радиатора.

Аналогичные изменения произойдут и сзади: горизонтальные светодиодные фонари напомнят о Ниве первого поколения, выпускавшейся до 1992 года, а между ними будет размещена ниша номерного знака. Задний бампер по стилистике будет перекликаться с передним, появится новая крышка багажника, при этом заднее стекло останется прежним.

Также есть информация, что новая Lada 4×4 получит гибридную установку, которая может быть позаимствована у моделей «родственных» компаний Renault или Nissan. Например, донором может послужить хэтчбек Nissan Note с установкой e-Power. Её суть заключается в том, что крутящий момент на колёса передаётся от электромотора, взятого от электрокара Nissan Leaf, который устанавливается вместо коробки передач. Его номинальная мощность составляет 95 л.с., а пиковая – 109 л.с., крутящий момент достигает 254 Нм и доступен уже на старте. Традиционный двигатель внутреннего сгорания здесь работает в качестве генератора для подзарядки батареи. Такого рода силовые установки используются в BMW i3 и Fisker Karma, например.

Премьера новой Lada 4×4 может состояться уже летом.

Нынешний внедорожник в трёхдверном исполнении сегодня можно приобрести за 518 900 рублей (1.7i, 83 л.с.). Модификация Urban с тем же двигателем обойдётся в 581 900 руб. Есть также пятидверный вариант, в любой комплектации он оценивается на 39 тысяч дороже аналогичной «трёхдверки».

Кстати, недавно мы публиковали статистику продаж автомобилей сегмента SUV в России, Lada 4×4 заняла в нём второе место.