Недавно в Сети появилась информация о том, что в течение ноября может быть представлено новое поколение японского компактного хэтчбека. Мы в редакции «Колёса.ру» решили представить, каким оно может получиться.

«Трёшка» нынешнего поколения производится с 2013 года в кузовах седан и пятидверный хэтчбек, а в 2016-м автомобиль получил небольшое обновление. Какой же может получиться следующая генерация? Пока не было даже шпионских фотографий прототипов новой «трёшки», однако можно предположить, что стилистика во многом будет перекликаться с концептом Mazda Kai Concept, показанным ровно год назад. Автомобиль должен получить переднюю часть в знакомом по последним новинкам бренда (кроссоверы CX-5 и CX-9, обновлённая «шестёрка») стиле, при этом фары могут сделать ещё более узкими.

Самым существенным отличием от нынешней модели может стать задняя часть, которая, если будет сделана по мотивам концепта, получится более покатой. Характерной выштамповки над задними колёсными арками не будет, задние крылья получат плавные очертания. Стекло задней двери станет меньше за счёт изменённой подоконной линии. Задние фонари могут получить более сложную форму и по паре круглых светодиодных элементов, а ниша номерного знака может переместиться на бампер.

По имеющейся информации, премьера новой Mazda 3 может состояться уже в конце ноября этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе, однако официальные фотографии автомобиля, возможно, будут опубликованы раньше.

Сегодня в России «трёшку» нынешнего поколения в кузове седан можно приобрести за 1 205 000 рублей (1.6 АТ, 104 л.с.). Более мощная 120-сильная версия 1.5 АТ оценивается минимум в 1 285 000 руб. На 10 тысяч дороже обойдётся единственная предлагающаяся на российском рынке модификация хэтчбека с тем же двигателем.

Кстати, недавно получил обновление кроссовер Mazda CX-5: теперь он будет доступен и с турбомотором.