Второе поколение кроссовера Mazda CX-5 дебютировало всего два года назад, поэтому нынешнее обновление преимущественно техническое, а не визуальное: машину снабдили новейшим 230-сильным бензиновым двигателем Skyactiv-G 2.5T.

Означенный агрегат уже знаком россиянам по флагманскому кроссоверу Mazda CX-9, который недавно побывал на нашем сравнительном тесте. Также двигатель Skyactiv-G 2.5T скоро появится на реализуемых в России седанах Mazda 6 – соответствующая версия уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). А на этой неделе Mazda официально сообщила, что предложит турбомотор и на своей самой ходовой модели – кроссовере CX-5: за первые три квартала этого в России продано 15 750 экземпляров (на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

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Пока что новый двигатель анонсирован для кроссовера, предназначенного для домашнего японского рынка (у местных дилеров турбоверсия появятся в ноябре), но можно не сомневаться, что довольно скоро CX-5 будет предложена и в России. Новый двигатель идет исключительно в паре с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом, но привод может быть как передним, так и полным.

Вместе с турбомотором Mazda CX-5 получила обновленную фирменную систему контроля тяги G-Vectoring Control Plus, которая при прохождении поворотов сама может добавлять и отпускать газ, что благотворно сказывается на активной безопасности: поведение автомобиля становится более предсказуемым. Теперь G-Vectoring срабатывает уже при малых углах отклонения рулевого колеса от нулевого положения, то есть фактически помогает водителю все время.

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Также для японской версии кроссовера заявлена новая премиальная комплектация Exclusive Mode с отделкой салона натуральным деревянным шпоном, обитыми кожей наппа сиденьями с вентиляцией, берзамочным внутрисалонным зеркалом заднего вида, дополнительной светодиодной подсветкой и эксклюзивными 19-дюймовыми колесными дисками. Не исключено, что такая же комплектация появится и у Mazda CX-5 для российского рынка.

В России, впрочем, наибольшим спросом пользуются сравнительно недорогие исполнения кроссовера с 2,0-литровым атмосферным мотором и автоматом. Актуальные предложения у дилеров вы всегда можете посмотреть в нашем каталоге новых автомобилей.