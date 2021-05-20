Новинки Mercedes-AMG: подключаемые гибриды GT 73 e и S 63 e попались на камеру

Ожидается, что заказы на первый plug-in гибридный спорткар суббренда начнут принимать уже этим летом, вторую новинку придётся подождать до конца текущего года.

Mercedes-AMG намерен занять себе место в нише электрифицированных спортивных автомобилей. Подразделение немецкой компании Mercedes-Benz сейчас разрабатывает целую серию автомобилей с гибридными установками. Первым подключаемым бензоэлектрическим спорткаром Mercedes-AMG станет новый GT 73 e 4MATIC Saloon, сейчас процесс его разработки приблизился к завершающей стадии.



На фото: Mercedes-AMG GT 73 e

Прототип будущей новинки пока что продолжают тестировать: модель, которая сможет подзаряжаться от сети, сфотографировали в ходе дорожных испытаний. Снимками Mercedes-AMG GT 73 e 4MATIC Saloon с нами поделилось испанское издание motor.es. На фотографиях запечатлён четырёхдверный автомобиль с покатой крышей: на его кузове почти не осталось маскировочной плёнки: она скрывает только часть заднего бампера, где, судя по всему, будет располагаться разъём для подзарядки. В остальном внешность такой модификации не будет отличаться от модели с традиционным ДВС.



Разработка нового гибридного спорткара ведётся в Южной Европе. Автомобиль получил систему полного привода 4MATIC. Mercedes-AMG GT 73 e оснастили гибридной установкой, в основу которой лёг 4,0-литровый 612-сильный бензиновый «битурбомотор» V8, работающий в тандеме со стартер-генератором, а на задней оси расположен электродвигатель мощностью 204 л.с. Совокупная отдача установки составляет 816 л.с. Автомобиль предложат с девятиступенчатым «автоматом».



Остальные подробности о новинке, компания, вероятно, рассекретит позже. Ожидается, что премьера первого подключаемого гибрида Mercedes-AMG пройдёт уже скоро, а приём заказов на Mercedes-AMG GT 73 e 4MATIC Saloon на европейском рынке начнётся летом текущего года.



На фото: Mercedes-AMG S 63 e

Ещё одним автомобилем Mercedes-AMG, который фотошпионы поймали в ходе дорожных испытаний, стал другой будущий подключаемый гибрид – S 63 e. Этот автомобиль уже не впервые попадается в объективы, на этот раз он находится в процессе летних дорожных тестов. Этими снимками также поделилось испанское издание.



Прототип Mercedes-AMG S 63 e замаскирован весьма тщательно, за плёнкой едва проглядывают головная оптика и задние фонари, видна спортивная выхлопная система с четырьмя интегрированными в нижнюю часть бампера патрубками. Отличительные особенности, которые отличают новинку от «обычного» S-Class, пока скрыты за камуфляжем. Снимков интерьера нет, но ожидается, что изменения есть и в салоне.



Предполагается, что новинку тоже оснастили бензиновым «битурбомотором» V8 объёмом 4,0, который работает в паре с электродвигателем. Совокупная мощность гибридной установки составляет около 700 л.с. Модель, вероятно, получила девятиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода 4MATIC. По предварительным данным, ёмкость литий-ионного аккумулятора составляет 20 кВт*ч, запас хода чисто на электротяге составляет 50 км.



Ожидается, что дилеры в Европе начнут принимать заказы на эту гибридную новинку в ноябре 2021-го, а живые продажи Mercedes-AMG S 63 e начнутся спустя несколько месяцев, то есть в начале следующего года.

