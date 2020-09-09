На этой неделе в Сети впервые появились шпионские фотографии нового серийного купеобразного кроссовера Skoda, благодаря которым у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

Ровно неделю назад чешский бренд официально презентовал свой первый полностью электрический кроссовер Enyaq iV. Он стал своего рода серийной версией концепта Vision iV, показанного весной прошлого года на Женевском автосалоне. Основным отличием от него стала форма кузова, ведь концепт был купеобразным, а серийный Enyaq получил кузов универсал. Теперь же стало понятно, что появится и версия кросс-купе, ещё больше похожая на прошлогодний концепт. Вплоть до центральной стойки новинка, скорее всего, будет идентична обычному Enyaq.

Рендер купеобразного Skoda Enyaq iV

Судя по шпионским фотографиям, высота крыши останется прежней, а не станет ниже, как на многих других купеобразных кроссоверах. При этом места над головами задних пассажиров, конечно, станет несколько меньше из-за новой формы крыши, плавно переходящей в заднее стекло. Форма бокового остекления будет схожа с другими новыми кросс-купе концерна Volkswagen, среди которых Audi Q3 Sportback, Audi e-tron Sportback и Volkswagen Tiguan X, который официально представили на днях. Сзади, помимо прочего, купеобразный Enyaq будет отличаться более высоко расположенным торцом крышки багажника.

Рендер купеобразного Skoda Enyaq iV

Подобно обычному Enyaq, новое кросс-купе будет построено на платформе MEB, и в простых версиях оно будет располагать только одним электромотором, установленном на задней оси. Базовый Enyaq iV 50 оснащается 148-сильным двигателем и батареей ёмкостью 55 кВт*ч, а запас хода составляет 340 км по циклу WLTP. Более дорогие модификации имеют два электродвигателя и, соответственно, полный привод. Среди них – Enyaq iV 80X (265 л.с.) и vRS (360 л.с.), запас хода обеих модификаций составляет 460 км.

Премьера нового купеобразного кроссовера может состояться уже в ноябре.

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Пока нет информации о том, что Enyaq доберётся до России. В Европе же первые электрокроссоверы появятся у дилеров весной 2021 года. Стартовая цена на домашнем рынке уже известна – она составит 1 059 900 чешских крон, что составляет примерно 3,56 миллионов рублей по текущему курсу.

Напомним, в конце августа появилась информация о новой Skoda Octavia для России.