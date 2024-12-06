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Новогодняя распродажа техники с пробегом от ВТБ Лизинг

06.12.2024 318 0 0

ВТБ Лизинг предлагает приобрести технику с пробегом из собственного стока на выгодных условиях. Клиенты могут купить более 1000 проверенных транспортных средств российских, китайских, японских, корейских и европейских марок по ценам, зафиксированным до повышения утилизационного сбора. В наличии популярные у бизнеса легковые, грузовые и коммерческие автомобили, а также автобусы, спецтехника и прицепы.

Вся техника в наличии доступна без долгих ожиданий. Если интересующее транспортное средство находится на складе в регионе поставки, клиент может его забронировать в день обращения и получить на следующий день после заключения сделки. Лизинговая компания проводит обязательную проверку юридической чистоты документов и передаёт на руки автомобили и спецтехнику с прозрачной историей.

В стоке ВТБ Лизинг – техника востребованных на российском рынке марок. В частности, доступны бренды из ТОП-5 лизинговых продаж по итогам января-октября 2024 года. Среди грузовиков это КАМАЗ, Shacman, Sitrak, FAW, Dongfeng, среди легковых автомобилей – Lada, Haval, Geely, Chery, Exeed. Лёгкий коммерческий транспорт представлен марками ГАЗ, УАЗ, Sollers, Great Wall, ВИС, прицепы – Тонар, Schmitz, Grunwald, Krone, Bonum. Всего в списке более 170 наименований техники от российских и зарубежных производителей.

Цены на технику фиксированы на уровне до повышения утильсбора 1 октября 2024 года. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать транспортные средства по приемлемой для себя стоимости, исходя из финансового профиля и задач своего бизнеса. Самая популярная на сегодня модель грузового автомобиля Sitrak C7H доступна для покупки по цене от 4,2 млн рублей. На Газель NEXT, наиболее продаваемую в сегменте LCV, цены стартуют от 1,9 млн рублей. Автомобили-лидеры в легковом сегменте Lada Granta и Haval Jolion можно приобрести по стоимости от 600 тысяч и 1,2 млн рублей соответственно.

На витрине ВТБ Лизинг собраны транспортные средства с пробегом, доступные в разных городах России. Вся представленная техника уже в наличии, а отдельные машины можно также оформить в лизинг по специальной программе ВТБ Лизинг и на индивидуальных условиях финансирования. Ознакомиться со всеми предложениями можно по ссылке: vtb-leasing.ru

Реклама. АО ВТБ Лизинг. erid: 2Vfnxw74n96​

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