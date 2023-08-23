Новые автомобили в России: ждём в 2023 году рост продаж на 40%

23.08.2023 38 0 0

В Экспоцентре на Краснопресненской набережной открылась Конвенция Российских автомобильных дилеров РОАД. 

В этом году впервые мероприятие посещает делегация представителей автомобильного бизнеса Китая. В рамках Конвенции обсуждаются  возможности  расширения сотрудничества российских  дилеров с Китаем. 

Очевидно, что в нынешней ситуации именно китайские автомобили позволят российскому рынку выйти на уверенный рост до конца 2023 года.

По мнению главы РОАД Алексея Подщеколдина, финансовый объем авторынка РФ по итогам года составит около 9 трлн рублей против 7 трлн рублей годом ранее, что эквивалентно 38-процентному росту относительно 2022 года.  «Наш прогноз – 950 тысяч новых машин будет продано в этом году, если курс рубля не будет скакать. В прошлом году продано порядка 687 тысяч», — сказал господин Подщеколдин. «Нам нужны машины, которые стоят в Китае до 150 тыс юаней или до 2 млн рублей». 

Кроме того, по мнению РОАД, стоило бы снизить ввозные пошлины в Россию: таким образом можно было бы удовлетворить спрос на новые машины  в сегменте до полутора миллионов рублей и параллельно увеличить налоговые сборы за счет объема ввозимых автомобилей.  

При всем оптимизме стоит заметить, что в 2022 году по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) было реализовано на 58,8% меньше новых автомобилей в сравнении с 2021-м, так что до полного восстановления российскому рынку еще далеко.

 

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