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Новые правила экзаменов в ГИБДД: только два этапа и неизвестный маршрут для «Города»

01.04.2021 127 0 0

Изменения в правила сдачи кандидатами в водители экзаменов на права вступили в силу сегодня, 1 апреля 2021 года.

 

Несмотря на то, что количество ДТП по вине начинающих водителей (со стажем до двух лет) за последний год сократилось – почти на 12%, до 8848 случаев, – власти не отступились от планов по изменению экзаменов для будущих автомобилистов. Нововведения, вступившие в силу в начале апреля, перечислены в соответствующем постановлении правительства и регламенте МВД.

Поправки не коснулись тех, кто намерен сдать на права категории А, но затронули остальные основные категории – B, С и D. Их теперь ждёт не два практических этапа, а лишь один: «Площадку» и «Город» объединили. Такой единый экзамен для кандидатов на получение категории B должен идти около 30 минут, а для тех, кто открывает другие категории, сдача может занимать до 50 минут.

Несколько упражнений, которые экзаменуемые ранее выполняли на автодроме, теперь придётся демонстрировать на городских улицах. Речь идёт о параллельной парковке, о заезде в бокс, о старте на подъёме и о развороте в ограниченном пространстве. При этом в ГИБДД рекомендуют экзаменаторам выбирать для этих целей территории вдали от жилой застройки и интенсивного движения транспорта. В случае, если таких мест поблизости нет, по-прежнему разрешается использовать закрытые площадки, принадлежащие автошколам.

Ещё одним изменением стал неизвестный маршрут для тех, кто сдаёт экзамен. Дело в том, что ранее подразделения ГИБДД были обязаны публиковать точные пути следования машин экзаменуемых (как правило, несколько вариантов): в итоге сотрудники автошкол нередко попросту «натаскивали» своих учеников ездить именно по этим маршрутам. При этом от будущих водителей требуется демонстрация умения ориентироваться на дороге в том числе и в незнакомой обстановке. Так что теперь ведомство публикует лишь примерный район, в котором будет проходить практический экзамен.

Прежней останется штрафная система на тестировании: за различные промахи на экзамене кандидату, как и прежде, будут начисляться штрафные баллы. Максимальное количество баллов, с которыми можно сдать экзамен – четыре, а при получении пятого испытание прекращается, а кандидата отправляют на пересдачу.

По мнению главы Национального союза ассоциаций автошкол Елены Зайцевой, на которую ссылается «Коммерсант», обновлённые российские правила сдачи на права приближены к европейским стандартам. Она отметила, что в дальнейшем число тех, кто не сдаст единый практический экзамен с первого раза, увеличится, к примеру, в 2020-ом «Город» смогли пройти с первой попытки лишь 26% экзаменуемых.

Далее изменения, вероятно, затронут и теоретическую часть экзамена на права. Ожидается, что в ГИБДД увеличат количество вопросов, а также перекомпануют состав билетов. Ещё одним вероятным нововведением может стать разрешение сдавать на права и садиться за руль раньше: если сейчас автомобилистами могут стать только граждане в возрасте от 18 лет, то предлагается пустить в кресло водителя 17-летних при условии, что рядом будет «наставник» – взрослый с действующим удостоверением.

Россия авто и общество законы

 

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