Новый Changan CS75 Plus стартует в России с топовым мотором и полным приводом: объявлены цены

На данный момент свежий кроссовер Changan доступен в нашей стране со старшей турбочетверкой 2.0, модель предложена в двух богатых комплектациях. Позже гамму должны расширить.

Российскую презентацию паркетника Changan CS75 Plus действительно нового поколения провели еще летом. В середине ноября начали принимать предварительные «слепые» заказы, то есть без объявления цен. Теперь же местный офис Changan опубликовал прайс-лист и дал старт продажам. Также напомним, что у нас, как и в Китае, кроссовер официально считается четвертой генерацией, хотя на деле это третье поколение, ведь предыдущий Плюс – лишь рестайлинговая версия.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В плане дизайна адресованный России новый Changan CS75 Plus повторил версию для Поднебесной. Разве что у нашего паркетника обычные ручки дверей, тогда как на родине для модели еще предусмотрены выдвижные. Среди особенностей внешности – вертикальные блоки фар с горизонтальными светодиодными полосками дневных ходовых огней, безрамочная радиаторная решетка и «пиксельные» задние фонари.

Длина нового Changan CS75 Plus составляет 4770 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2800 мм. Для сравнения, габариты предыдущего Плюса для России: 4710/1865/1710 мм, расстояние между осями – 2710 мм. Паспортный дорожный просвет российского свежего Плюса – 190 мм. Объем багажника новинки – 610 литров, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1505 литров.

В салоне CS75 Plus установлены двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. Плюсу также досталось табло, которое возвышается над передней панелью. Кроме того, у топового паркетника это табло состоит из трех экранов.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В России Changan CS75 Plus сейчас предложен только с топовой бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 235 л.с. (390 Нм) и полным приводом с муфтой BorgWarner шестого поколения. Позже в продаже должны появиться версии с турбомотором 1.5 и передним приводом (исполнение 2WD, возможно, будет и у кроссовера с 2.0T, в этом случае мощность двигателя может оказаться меньше). Коробка едина для всех вариантов – классический восьмиступенчатый автомат Aisin. Заявлено, что первую «сотню» полноприводный CS75 Plus с 235-сильным мотором наберет за 7,4 секунды, максимальная скорость – 215 км/ч.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Кроссовер с полным приводом представлен в двух богатых комплектациях – Luxe и Tech. В списке стандартного оборудования значатся: 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, панорамный люк, электропривод багажной двери, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, кожаная обивка, виртуальная приборка на 10,25 дюйма и тачскрин мультимедиа диагональю 14,6 дюйма, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, подогрев руля и сидений, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора (с функцией «прозрачное шасси»), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. А еще уже в базе есть телематические сервисы – со смартфона можно запустить двигатель, открыть люк, настроить температуру в салоне и т.д.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Версия Tech – это также тот самый третий дисплей (12,3 дюйма), вентиляция передних кресел (пассажирское вдобавок имеет массажер и откидную подставку для ног), аудиосистема с 14 динамиками (в исполнении Luxe идут 6 динамиков), автопарковщик и система распознавания дорожных знаков.

Рекомендованная цена нового Changan CS75 Plus 2.0 AWD Luxe – 4 099 900 рублей, Changan CS75 Plus 2.0 AWD Tech – 4 249 900 рублей. Предыдущий Плюс пока в строю, он доступен с турбомоторами 1.5T (181 л.с.) и 2.0T (226 л.с.), оба также работают в паре с 8AT от Aisin, но привод исключительно передний. Прежний CS75 Plus 2025 модельного года без учета акций сегодня стоит от 3 740 000 рублей.

Между тем Kolesa.ru уже испытал кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения, все подробности – в нашем материале.